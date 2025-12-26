不是夜市、台北101！韓國人體驗「台灣這1事」驚呆：不可思議新世界

生活中心／黃韻璇報導

台灣人短期旅遊首選經常是日本、韓國，近年來國旅衰退問題引發關注。不過仍有許多外國人來台灣旅遊甚至定居，曾在韓國生活定居多年的網紅「台灣妞」近日就分享韓國人來台灣旅遊時，最驚訝的體驗之一，就是台灣美髮店的「台式洗頭」服務，直言，對韓國人來說完全是不可思議的新世界。

台灣妞25日在臉書發文分享一個台韓之間的文化差異，提到在台灣「去美容院洗頭」是一種享受，甚至是很多人的舒壓標配，但如果在韓國隨便走進一家美容院說「我只要洗頭」，設計師可能會用一種看外星人的眼神看你。

台灣妞解釋，因為對韓國人來說「洗頭是家事，不是消費」，就像刷牙、洗澡一樣，是可以在家裡輕鬆處理的事情，韓國人會覺得「為什麼要特地花錢跑去外面洗頭？」除非是有重要的婚禮、相親或是特殊場合需要「做造型」，他們才會踏進美容院。在他們的認知裡，美容院是拿來剪、燙、染或是打理門面的，單純洗頭這件事，門檻真的很高，對他們來說「造型才是正經事」。

台灣妞推薦來台旅遊的韓國人體驗「台式洗頭」。（圖／資料照）

台灣妞也分享，如果在韓國真的頭很油、手很痠想找人代勞，建議不要只說要洗頭，最好表示你有場合需要「做造型（Styling）」。這樣設計師會幫你洗完後，再認真地吹個大捲或弄個空氣瀏海，這對他們來說才是一個完整的服務邏輯。

此外，台灣妞也忍不住感嘆台灣洗頭的極致服務，透露自己回台灣後，每次去洗頭都覺得台灣人真的太幸福。因為台灣的洗頭不只是洗乾淨，通常還附帶頭皮按摩，甚至傳統一點的理髮廳還會幫你按摩肩頸、手臂，有的還可以順便刮痧。

她坦言，這種「一條龍」的舒壓服務，對韓國人來說完全是不可思議的新世界，因為這種文化差異，現在很多韓國人來台灣旅遊，台灣妞會推薦他們去體驗「台式洗頭」，很多韓國人被按到露出「原來洗頭可以這麼爽」的驚訝表情，讓台灣妞看了笑稱「真的很有成就感」。

