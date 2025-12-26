不是夜市！韓國旅客對台灣「這項服務」愛不釋手 大讚：不可思議的新世界

近年有大批韓國觀光客來台旅遊。示意圖／Pixabay

台灣擁有豐富多元的人文風情、自然地貌與特色小吃，每年吸引大批外國觀光客造訪，其中又以日本、韓國旅客占最大宗。曾在韓國生活多年的網紅「台灣妞」近日分享，許多韓國人來台旅遊時，對台灣獨有的「洗頭文化」感到相當震撼，直呼「簡直是不可思議的新世界」。

「台灣妞」25日在臉書指出，台灣人會把「去美容院洗頭」當成一種享受，甚至也是不少人的舒壓管道，不過若在韓國卻截然不同，甚至會被設計師「用一種看外星人的眼神看待」。

她解釋，對於韓國人而言，洗頭就像刷牙、洗澡，被視為「在家裡輕鬆處理的事情」，因此若隨便到美容院說要洗頭，韓國人會覺得「為什麼要特地花錢跑去外面洗頭？」除非有重要婚禮、相親等特殊場合需要做造型，才會踏進美容院，「拿來剪、燙、染或是打理門面的，單純洗頭這件事，門檻真的很高。」

「台灣妞」說，若在韓國旅遊時「頭真的很油」，或是手痠想找人代勞，建議不要只和店家說要洗頭，最好先表明因為有場合需要「做造型（Styling）」，如以一來設計師會幫你洗完頭後，再認真地吹個大捲或弄個空氣瀏海，「這對他們來說才是一個完整的服務邏輯。」

台灣洗頭文化讓韓國人感到驚艷。示意圖／Freepik

她也分享自己在台灣洗頭的經驗，表示每次回台灣洗頭，都會覺得台灣人太幸福，不僅會被洗得很乾淨，還會附帶頭皮按摩，若傳統一點的理髮廳甚至還會幫忙按摩肩頸、手臂、刮痧等，種種一條龍的舒壓服務「對韓國人來說完全是不可思議的新世界」。

「台灣妞」自豪表示，韓國人來台灣旅遊，也都會推薦他們體驗看看台式洗頭，「看著他們被按到露出那種『原來洗頭可以這麼爽』的驚訝表情，真的很有成就感。」

網紅台灣妞韓國分享韓國人熱愛「台式洗頭」背後原因。圖／翻攝自台灣妞韓國臉書



