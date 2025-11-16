不是大谷說了算 「日本三本柱」能否出戰WBC 傳奇球星曝球團殘酷主宰權

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本隊能否衛冕成功備受矚目，其中道奇隊「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希是否參賽成為關鍵變數。日職傳奇球星、前中日龍監督落合博滿在節目表示，MLB球員參加國際賽事的主導權完全掌握在球團，「不管選手多想參加，只要球團說不行就無法出賽」，並強調這是現行制度下不得不遵從的現實。

「道奇三本柱」參賽權由球團掌握

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前雖表態支持球員參賽決定，但內心希望「日本三本柱」能專注休息備戰2026年球季。大谷翔平在上屆WBC率領日本擊敗美國奪冠，他日前表示仍在等待球團決定，相信山本由伸和佐佐木朗希也處於相同階段。

球團為何這麼強勢？

落合博滿16日在TBS《週日晨間》節目中，詳細說明MLB球員參加國際賽事的決策流程。他表示：「如果我是監督，會把決定權交給球團，因為主導權本來就在球團手上。不管選手多想出賽，球團說不行就是不行，這就是現行制度。」



落合博滿強調，只有在球團同意的前提下，球員才能決定是否參賽，「監督完全沒有任何決定權，現狀就是不得不遵從球團的決定」。這番話凸顯了MLB球團在保護球員資產方面的絕對權威，特別是對於高薪球星的健康管理更加謹慎。

中畑清反擊：教練應該要有話語權

前橫濱DeNA海灣之星監督中畑清在同節目中，卻表達不同看法，他認為總教練應該擁有一定的決定權。他指出：「WBC現在真的越來越有魅力了，球迷也很期待。大谷、山本由伸、佐佐木朗希三人參加與否，會讓整個賽事完全不同。」



中畑清認為，雖然考量球員身體狀況確實讓抉擇變得困難，但WBC已成為極具吸引力的國際賽事。根據日本媒體報導，道奇總經理弗里德曼（Andrew Friedman）說，球團尚未就WBC參賽問題與三名日本球員進行具體討論，但預期近期會有相關對話。

大谷翔平等待球團決定 衛冕之路充滿變數

大谷翔平作為上屆WBC日本隊奪冠的關鍵人物，其參賽與否備受全球矚目。他日前表示：「還在等球團的決定，我想山本由伸和佐佐木朗希也都還在這個階段，應該會在之後逐步確定下來。」



值得注意的是，落合博滿曾在2009年擔任中日龍監督期間，讓所有入選日本代表隊候補名單的中日球員全數辭退參賽，當時引發極大爭議。這個歷史事件反映出球團利益與國家榮譽間的微妙平衡。隨著WBC開賽日期逼近，道奇三人組的參賽決定，也將成為影響日本隊衛冕的重要因素。