不是大谷說了算 「日本三本柱」能否出戰WBC 傳奇球星曝球團殘酷主宰權
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本隊能否衛冕成功備受矚目，其中道奇隊「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希是否參賽成為關鍵變數。日職傳奇球星、前中日龍監督落合博滿在節目表示，MLB球員參加國際賽事的主導權完全掌握在球團，「不管選手多想參加，只要球團說不行就無法出賽」，並強調這是現行制度下不得不遵從的現實。
「道奇三本柱」參賽權由球團掌握
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前雖表態支持球員參賽決定，但內心希望「日本三本柱」能專注休息備戰2026年球季。大谷翔平在上屆WBC率領日本擊敗美國奪冠，他日前表示仍在等待球團決定，相信山本由伸和佐佐木朗希也處於相同階段。
球團為何這麼強勢？
落合博滿16日在TBS《週日晨間》節目中，詳細說明MLB球員參加國際賽事的決策流程。他表示：「如果我是監督，會把決定權交給球團，因為主導權本來就在球團手上。不管選手多想出賽，球團說不行就是不行，這就是現行制度。」
落合博滿強調，只有在球團同意的前提下，球員才能決定是否參賽，「監督完全沒有任何決定權，現狀就是不得不遵從球團的決定」。這番話凸顯了MLB球團在保護球員資產方面的絕對權威，特別是對於高薪球星的健康管理更加謹慎。
中畑清反擊：教練應該要有話語權
前橫濱DeNA海灣之星監督中畑清在同節目中，卻表達不同看法，他認為總教練應該擁有一定的決定權。他指出：「WBC現在真的越來越有魅力了，球迷也很期待。大谷、山本由伸、佐佐木朗希三人參加與否，會讓整個賽事完全不同。」
中畑清認為，雖然考量球員身體狀況確實讓抉擇變得困難，但WBC已成為極具吸引力的國際賽事。根據日本媒體報導，道奇總經理弗里德曼（Andrew Friedman）說，球團尚未就WBC參賽問題與三名日本球員進行具體討論，但預期近期會有相關對話。
大谷翔平等待球團決定 衛冕之路充滿變數
大谷翔平作為上屆WBC日本隊奪冠的關鍵人物，其參賽與否備受全球矚目。他日前表示：「還在等球團的決定，我想山本由伸和佐佐木朗希也都還在這個階段，應該會在之後逐步確定下來。」
值得注意的是，落合博滿曾在2009年擔任中日龍監督期間，讓所有入選日本代表隊候補名單的中日球員全數辭退參賽，當時引發極大爭議。這個歷史事件反映出球團利益與國家榮譽間的微妙平衡。隨著WBC開賽日期逼近，道奇三人組的參賽決定，也將成為影響日本隊衛冕的重要因素。
其他人也在看
日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？
「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
大谷翔平只剩下「這獎項」還沒解鎖！日職傳奇球星認為他35歲前能達標
體育中心／王人瑞報導道奇二刀流巨星大谷翔平今年依舊獎不完！他拿下生涯第4座年度MVP、連續3年獲獎，但大谷生涯至今，還沒以投手身分拿過塞揚獎，日職傳奇球星落合博滿認為他35歲前可以達標。FTV Sports ・ 1 小時前
MLB》最後一次踏上大聯盟球場激動落淚 卡諾澄清：這是致敬不是退休
多明尼加及波多黎各今天在紐約大都會的花旗球場舉辦一場史無前例的冬季明星賽，其中入選多明尼加代表隊的資深老將卡諾（Robinson Cano），預期會是最後一次以職業球員身分站上大聯盟球場，今天全隊身穿24號球衣向他致敬，而他也不禁在場上落淚，畫面相當感人，不過他受訪時強調，這並不代表自己即將退休。卡諾的17年大聯盟生涯，曾為紐約洋基、西雅圖水手、大都會、聖地牙哥教士及亞特蘭大勇士效力，累積2639支安打、335轟、1306分打點及51次盜壘的成績單，曾拿下4座銀棒獎及2次金手套，原本相當有機會可以在退役後入選名人堂，只可惜他在大聯盟時期曾二度被驗出禁藥，令外界對他的成績打上一個問號。TREMENDO HOMENAJE A ROBINSON CANÓEn un juego entre estrellas de República Dominicana y Puerto Rico, que reunió más de 20 mil aficionados en el Citi Field de Nueva York, Robinson Canó fue figura central de麗台運動報 ・ 8 小時前
樂天桃猿》首波釋出名單曝光 劉昱言2進2出
樂天桃猿季後開出首波釋出名單，這份名單隨著球員陸續被通知、約談逐漸曝光。TSNA ・ 5 小時前
棒球》12強英雄林家正獲日職監督讚賞 測試結果近日出爐
去年世界12強的台灣隊冠軍捕手林家正近日以練習生身份跟隨橫濱隊練習，今天結束為期4天的訓練，橫濱隊新監督相川亮二讚賞他的身體能力，日媒也透露測試合格與否將在近日確定。今天是林家正隨隊練習的最後一天，剛上任橫濱監督、捕手出身的相川亮二指導他的傳球。林家正接受日媒採訪指出，相川亮二分享很多捕手和棒球的知自由時報 ・ 1 天前
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
道奇隊冠軍成員基凱赫南德茲（Kiké Hernández）在社群媒體宣布，因左手肘開刀將無法參加2026年棒球經典賽，為波多黎各效力的夢想暫時擱置。中天新聞網 ・ 7 小時前
WBC／蔡其昌赴日陪同台灣隊情蒐！ 將拜會NPB會長討論台日棒球交流
世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，日本、韓國隊15日率先在東京巨蛋進行交流賽，台灣隊也藉機飛往日本情蒐，中職會長蔡其昌陪同團隊赴日，也藉機拜會日職（NPB）會長，期待雙方為了有更多棒球交流。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
統一獅多位主力可能離隊 陳傑憲不擔心：或許擦出不一樣火花
記者陳立勳／台北報導統一7-ELEVEn獅今年在季後挑戰賽鎩羽而歸，季後陣中有多名主力可能離隊，獅隊隊長陳傑憲對此也提出...夠棒網 ・ 1 天前
MLB》球迷選票加持 山本由伸衝進「大聯盟年度第一隊」
大聯盟公布2025年度最佳球隊，這是國聯、美聯球星聚集的世界最強隊伍，兩位MVP大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）各自取得DH、外野位置的第一隊席位。意外的是賽揚獎票選第2名的先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）落居第二隊，賽揚獎票選第3名的先發投手山本由伸被選進第一隊。中時新聞網 ・ 1 天前
日職/旅日有望？ 林家正測試結束表現獲教練激賞
台灣捕手林家正近期以測試生身分參與日本職棒橫濱DeNA灣星隊為期四天的秋季訓練，昨(14)日正式結束測試，他也獲得橫濱新任監督、同為捕手出身的相川亮二高度肯定。中天新聞網 ・ 1 天前
知名棒球頻道遭YT永久關停！台南Josh估收益達2000萬
知名棒球頻道遭YT永久關停！台南Josh估收益達2000萬EBC東森新聞 ・ 1 天前
樂天桃猿》曾仁和被釋出不意外 「受傷＋薪資」成被檢討對象
樂天桃猿已開始約談球員，並通知一些球員不續約，傳出旅美投手曾仁和在名單中，也已接到球團通知，今後發展值得關注。曾仁和近兩年受到傷勢困擾，在一軍出賽機會並不多，加上他的薪資不低，沒有成績的結果，自然成為首波被檢討的對象，一點都不讓人意外。 曾仁和結束美職生涯返台，TSNA ・ 6 小時前
MLB》佐佐木朗希確定返先發 爆爆王可能續任道奇守護神
「令和怪物」佐佐木朗希今年爭奪新人王失利，還受傷出現信心危機，意外在季後賽牛棚復活，扮演守護神擊退費城人，被認為是道奇在分區系列賽的頭號功臣。明年新球季開始，朗希理所當然要回歸「正職」的先發投手崗位，這是球團的規劃，也是朗希本人的心願。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》 Kiké左肘動刀 確定錯過明年WBC
在幫助洛杉磯道奇連霸世界大賽後，Enrique（Kiké）Hernández成為自由球員，尚未決定去處，周五在個人社群帳號表示，自5月起就帶傷上陣，因此休季開刀治療，確定無法在明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽）代表波多黎各出賽。TSNA ・ 11 小時前
日本隊想衛冕得看道奇臉色！大谷翔平有意願打但不一定能參賽
體育中心／王人瑞報導2026年世界棒球經典賽將在明年3月開打，大谷翔平能否參賽，攸關日本隊能否成功衛冕。根據日本多家媒體最新報導，大谷本人出賽意願強烈，但真正的關鍵仍在於洛杉磯道奇隊是否點頭放行。FTV Sports ・ 5 小時前
MLB》頒獎典禮Ohtani名字一直喊！大谷翔平一天拿MVP在內4大獎 季後已奪6獎還會繼續
洛杉磯道奇隊大谷翔平一天之內連續獲得國家聯盟年度MVP、漢克阿倫（Hank Aaron）獎、年度第一隊、年度最佳DH等4個大獎，這是他季後已拿下六個獎項。TSNA ・ 1 天前
富邦一口氣網羅3位日籍教練 林威助談人選考量
記者陳立勳／台北報導富邦悍將備戰新球季，今日宣布2026年球季將有3名新任日籍教練加入悍將教練團，分別為森野将彥、酒井忠...夠棒網 ・ 1 天前
MLB》持續補強牛棚 藍鳥對Iglesias有興趣
2025年拿下美聯最佳戰績進而挺進世界大賽，可惜最終敗給道奇無緣隊史32年來首座世界大賽冠軍的藍鳥，緯來體育台 ・ 6 小時前
道奇24歲大物捕手成績超低迷！總管曝：新賽季考慮守外野
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）被評價為農場頭號大物新秀，不過上大聯盟的成績相當低迷，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）對於拉辛也有新的規劃。FTV Sports ・ 1 天前