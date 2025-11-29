不是天災是人禍？香港宏福苑燒43小時釀 128 死 民團發起連署拼真相

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重火災，民間目前發起連署行動，要求成立獨立調查委員會，徹查、檢討、問責及安置災民。 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑 26 日發生重大火災持續焚燒超過 43 小時，直到昨日上午才大致撲滅，災情至今已造成 128 人死亡，另有逾百人生死未卜。隨著災後清理展開，香港社會各界對「徹查真相、全面問責」的聲浪急速升高，民間更自發串聯成立「大埔宏福苑火災關注組」，並在網路發起大型連署行動。

連署內容提出四大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新檢討工程監管制度，拒絕找人祭旗了事」，以及「全力追究監管疏忽，問責政府官員」。截至目前，連署短時間內已累積超過 5000 人簽名。

連署文件也直指，宏福苑大火起因疑點重重，矛頭指向維修工程背後的利益關係；具阻燃功能的棚網與一般棚網之間存在顯著價差，被質疑為貪贓枉法與偷工減料留下空間。連署組織強調，政府必須成立獨立調查委員會，公開所有涉案文件，以徹底釐清工程背後的關係網絡。

連署內容進一步揭露，早在去年，宏福苑住戶就曾向香港勞工處投訴維修工程存在防火安全隱患，但相關投訴卻被擱置處理，導致監管制度形同虛設。連署直言，這起災難「不是天災，而是長期監管失靈、部門瀆職累積的人禍」，調查結果必須清楚點出應負政治與行政責任的官員。

據香港《獨立媒體》昨（28）日報導指出，發動人之一的大學生 Miles 表示，自己並非大埔居民，但火災發生後曾前往現場協助分發物資。他指出，這場火災源於制度性問題，卻被政府試圖將責任推給竹棚結構，形同「找代罪羔羊」，讓他感到極度憤怒。他與 5 名同伴昨晚也在宏福苑附近實體派發連署，希望市民「一起多做一點」。

事發當時，宏福苑 8 棟大樓正同步進行大型維修工程，全數架設竹棚並加裝棚網。社會輿論普遍質疑，棚網是否不符防火規格，才導致火勢在極短時間內全面失控，同時也質疑工程背後是否涉及貪污、偷工減料與層層轉包等問題。

據港府公布的最新執法進度指出，警方已以涉嫌誤殺（過失致死）拘捕維修公司高層，廉政公署亦拘捕 8 人，包括工程顧問、棚架分判商與中間人，案件仍在進一步調查中。

