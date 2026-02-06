不是太晚而是剛剛好！ 蘿莉塔曝晚生育5大好處掀熱議

莉塔39歲升格為人母，分享晚生孩子的5項優點，引發許多網友共鳴。（圖翻攝自IG，lolitalee513）

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）於39歲時生下女兒，正式升格為母親。日前她在社群媒體上坦言，常被外界質疑「年紀這麼大才生小孩，等孩子成年自己都60歲了，不會擔心嗎？」對此她不僅直言「不會擔心」，更大方提出自身觀察與心得，認為「女孩們晚點生其實比較好」，並列出5項親身感受的優勢，引發廣大網友討論與共鳴。

首先，她提到的第一點是「心態更成熟，更能負責」。她指出，年紀太輕就生小孩，往往還沒體驗過夠多人生階段，也容易成為「不負責的爸媽」，現實生活中這樣的例子比比皆是。她認為，成熟的心態是帶孩子的重要前提。

第二點是「玩夠了，更能甘願投入家庭生活」。蘿莉塔分享，年輕時已經旅遊過許多地方、該花的錢也花過，甚至連喝酒的日子也經歷過，因此現在可以心甘情願待在家照顧孩子，專心投入這個全新階段的生活。她雖然偶爾也會羨慕單身朋友的自由，但並不會感到遺憾，反而是轉念成為珍惜當下的動力。

第三點則是「經濟能力可彌補體力劣勢」。她坦言高齡生產後身體的確恢復較慢，甚至感受到體能下滑，但晚生的優勢在於「有些存款」，可以透過補品、調理等方式維持健康，用經濟基礎彌補生理變化帶來的影響。

第四點則是「經濟獨立帶來生活底氣」。蘿莉塔強調，有經濟能力代表遇到育兒疲憊時，可以選擇請保母協助，也不用依賴他人財務支援。「我已經40歲了，不用看誰臉色，也不需要跟誰拿錢，完全自主。」

最後她提出的第五點是「晚生反而能避免長照悲歌」。她表示，很多人擔心孩子年紀太小就面臨父母老去甚至離世的問題，但她以自身家族長壽為例，認為自己若活到80歲，女兒也已經40歲，心理成熟度足以面對生死課題，反而能避免子女年輕時承擔長照壓力，避免雙老共病的難題。

蘿莉塔的貼文一出，引來許多網友共鳴與支持。有網友留言表示：「每句都說進心坎」、「願意晚點生，是為了孩子也為了自己成熟後的安定感」。另也有不少晚婚晚育者表示感同身受，認為社會觀念逐漸改變，「幾歲生孩子不是重點，能否負責任、有能力陪伴才是關鍵」。蘿莉塔目前的女兒已兩歲，育兒之餘，她也持續透過社群平台分享自身生活與想法，成為許多女性晚育族的心聲代表。

