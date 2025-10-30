不是太累！男人早上「不升旗」恐患「5疾病」 心血管風險增2倍
記者鄭玉如／台北報導
晨勃是男性健康的重要指標，若長期未出現晨勃，不僅與性功能障礙有關，也可能是心血管疾病的警訊。泌尿科醫師黃維倫指出，若連續幾週、數月沒晨勃，可能跟睪固酮低下、高血壓、糖尿病等相關，出現勃起功能障礙的男性，未來發生重大心血管疾病風險是正常男性的2倍。
黃維倫在臉書粉專提到，男性在睡眠過程中，會自然發生多次勃起，也就是所謂的夜間陰莖勃起，早上起床時，勃起狀態還沒消掉，就被稱為晨勃。偶爾沒晨勃可能是壓力大、睡不好所致，但若連續好幾週、幾個月都沒有，可能不只是疲勞的問題。
勃起功能障礙可能與「睪固酮低下（俗稱男性更年期）」、「糖尿病及代謝性疾病」、「高血壓、高血脂等心血管疾病（如中風、心肌梗塞）」、「椎間盤突出及其他神經系統疾病」、「長期睡眠不足或身心疾患」有關。
黃維倫解釋，勃起功能障礙又被稱為「心血管疾病的先行指標」，陰莖動脈的直徑是1至2毫米（mm），心臟冠狀動脈大約3到4毫米。當血管發生病變時，越細的血管越容易受影響，性功能障礙就可能比心肌梗塞的症狀更早出現。
另外，《Circulation》和《Nature Reviews Cardiology》研究更指出，出現勃起功能障礙的男性，在未來2至5年內發生重大心血管疾病的風險，是正常男性的2倍，因此「晨勃」消失不只是性功能問題，也暗示全身的血管健康恐出狀況，平時需多留意。
