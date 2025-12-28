不是太貴！仍有千萬4G釘子戶 不換5G原因曝光

使用4G方案民眾仍有許多。（示意圖／翻攝自pexels）





儘管台灣5G服務上路多年，電信業者持續推動資費升級，但仍有大量用戶選擇留在4G。根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的2025年通訊市場調查，截至今年11月底，全台5G用戶數已成長至1163萬戶，但4G用戶仍高達1679萬戶，顯示市場上依舊存在龐大的「4G族群」。

NCC調查指出，民眾不願升級5G的主因，連續三年幾乎完全相同。今年有高達74%的受訪者認為「4G服務已足夠滿足需求」，遠高於認為「5G資費較高」的48.5%。調查結果顯示，多數用戶在日常通訊、影音串流或網購等使用情境下，對5G高速與低延遲並無明顯感受差異，因此缺乏升級誘因。

廣告 廣告

進一步分析已升級5G的族群，NCC發現，用戶轉換的關鍵並非網速需求，而是合約與購機因素。高達70.7%的5G用戶表示，是因「換約或購機有優惠」才選擇升級，僅23.8%是因不滿4G網速而主動轉換。

從電信業者市占來看，中華電信以454萬名5G用戶居冠，遠傳電信則以358萬戶，略高於台灣大哥大的351萬戶。NCC分析，業者在5G方案的行銷策略與換約誘因，仍是左右用戶轉換的重要因素。

NCC統計，目前16歲以上民眾對5G的接受度已提升至38.7%，較三年前明顯成長，但仍有約六成用戶選擇續用4G。在5G資費尚未出現明顯下修、且缺乏具吸引力的應用情境前，4G用戶是否會大規模轉移，仍有待市場觀察。

更多東森新聞報導

藍白不同意人事案 NCC仍維持3位委員

幫金主當打手NCC內鬼洩密助攻 黃國昌若在立委任內恐涉貪

獨家／美國i17新機「寄來台」領嘸！模型YTR控「遭NCC卡關」

