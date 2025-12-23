不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊

27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文自2023年8月從保全公司離職後便無固定收入，生活開銷完全仰賴母親接濟。警方追查金流發現，張母擔心兒子經濟困難，在2023年3月一次性匯款45萬元，此後從2024年1月開始，每3個月固定匯3到4萬元生活費。統計顯示，3年來張母總共匯給兒子82萬元，其中最密集的一次是在2024年12月底至2025年1月初，短短4天內就匯了10萬元。

張文大學時的研究 計畫 曾獲國科會補助。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

然而張文並未將這筆錢用於正途，反而花費超過10萬元透過網路購物平台購買煙霧彈等犯案工具。最終他的中華郵政帳戶只剩39元，其他3家銀行帳戶也幾乎清空：台銀剩6到7元、元大銀行歸零、中國信託僅剩個位數，這些帳戶全都已停用。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

張文平時騎乘一輛紅色機車或使用Ubike代步，停車費、驗車費等帳單都寄到桃園老家。每當張母收到這些帳單，總是心疼兒子沒錢，不僅幫忙繳清費用，還會立刻匯錢到他戶頭。諷刺的是，張文雖然接受母親金援，卻與母親幾乎零互動，除了房東外也沒有其他聯繫對象，過著獨來獨往的生活。

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

案發當天，張文於下午5時24分在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈並意圖引燃汽油彈，余姓男子見狀制止卻遭刺殺身亡。張文返回旅館休息後，傍晚6時38分再赴中山站發動第二波攻擊，在南京西路丟擲煙霧彈後闖入人群揮刀砍人，更衝進誠品南西店隨機刺殺民眾，最終於晚間7時42分墜樓身亡。

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

根據《TVBS新聞網》報導，張文13日突然存入的3985元在扣除手續費後湊成整數，讓他順利提領5500元現金，用於17至19日投宿商旅作為「前進基地」。這筆來路不明的款項究竟是誰給的？警方正全力追查這筆神秘進帳的來源，以釐清案件全貌。張文父母事後公開道歉，向社會表達深切歉意。

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

