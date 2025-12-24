不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資申報紀錄，犯案資金來源備受關注。經警方追查，得知張文在近3年靠著母親金援約82萬元，但本月13日，張文帳戶出現一筆不是來自張母的3985元神祕款項，讓他得以湊齊5500元支付商旅費用。

本月13日，張文帳戶出現一筆不是來自張母的3985元神祕款項，讓他得以湊齊5500元支付商旅費用。（圖／網友 @asd891031、翻攝畫面）

回顧本案，27歲兇嫌張文19日下午先在北車M7出口投擲煙霧彈並企圖引燃自製汽油彈，期間遭余家昶制止，持刀刺死對方；其後返回旅館短暫停留，傍晚再轉往捷運中山站一帶二度犯案，闖入誠品南西店持刀隨機攻擊路人，於百貨頂樓遭警方包圍後墜樓，送醫不治。

台北市刑警大隊23日說明偵辦進度，指出張文在2023年8月失業後，經濟陷入困境，名下4個銀行帳戶幾近歸零，郵局帳戶僅剩39元。不過警方清查近兩年金流發現，其生活費主要仰賴母親私下資助，張母於2023年3月單筆匯入45萬元，而後固定每季匯款3至4萬元，去年底至今年初還曾密集匯出10萬元，合計金援約82萬元。

警方進一步指出，張文將母親提供的生活費分批用於購置犯案工具，包含長、短刀具，並以「生存遊戲裝備」名義在電商平台採購煙霧彈。今年1月更以近5萬元購入一箱中國製煙霧彈。調查也發現，張文在兩年間另有14次零星現金存款，研判可能來自打零工補貼日常開銷。

根據《TVBS新聞網》報導，警方注意到張文帳戶於13日曾突然存入3985元，隨後他提領5500元現金，作為17日至19日投宿商旅的費用，該筆「神祕進帳」來源仍待釐清。全案持續偵辦中。

