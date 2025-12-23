不是媽給的！1圖揭張文殺人金流內幕 「可疑自存現金」最後一筆3985元

北捷殺人犯張文。翻攝張文臉書、讀者提供



通緝犯張文涉嫌在北捷殘殺3人，台北市警察局專案小組發現張文早在2023年8月就失業，除了當保全時的存款，以及媽媽金援，20日最新案情進展，警方查到張文的金融帳戶近兩年有多筆自存現金，現金來源不明，檢警全力追查沒工作的他，這些現金從哪裡來的？《太報》透過一張繪製圖表，盤整張文資金來源和流向，讓讀者輕鬆掌握全貌

張文資金來源以及殺人經費流向。《太報》製圖

警方查出，張文最後一筆自存現金在本月13日，金額是4000元，因為是跨行自存，扣掉手續費15元，存入3985元。他隨即提領5500元現鈔，前往旅館投宿，預計從17至20日，但在19日即展開北捷隨機砍人行動。警方查張文金融帳戶，2023年失業後至今，有多筆自存現金，每筆2000元至2萬元不等，現金從哪裡來的?是接下來警方追查的重點。

《太報》根據檢警專案小組調查證據，盤整出張文自從失業到現金，主要是媽媽金援，2023年媽媽透過無摺帳戶給他45萬元，2023年至2025年，媽媽每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元。

全案調查至今，警方發現張文自購物平台網購13把刀械，其中3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀分別價格600餘元，均透過超商等管道取。

張文自2024年起即預謀犯案，2024年4月起，密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質之物品。

2025年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺購入24顆煙霧彈；2025年11月起，又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性之易燃物。

張文最後一筆自存現金後，他隨即又提領5500元現鈔，前往旅館連續投宿預計從17至20日。整個帳戶在犯案前剩下39元。

