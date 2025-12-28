不是嫌5G貴！全台千萬人繼續用4G NCC調查發現竟是「1原因」 全網共鳴

實習記者藍子瑄／台北報導

5G服務推出多年，但仍有不少民眾選擇繼續使用4G方案。（示意圖／資料庫）

5G服務推出多年，但仍有不少民眾選擇繼續使用4G方案。根據 國家通訊傳播委員會（NCC） 最新統計，截至2025年11月底，全台仍有約1,679萬戶使用4G服務，5G用戶數則約為1,163萬戶，顯示目前使用4G的用戶仍明顯多於5G。相關調查也發現，民眾不升級5G的主因，並非因為價格，而是認為現有4G已滿足日常需求。

NCC近三年調查結果顯示，民眾不升級5G的主要原因始終一致。2025年調查中，高達74%的受訪者認為「4G服務已足夠滿足需求」，連續3年居於首位；認為「5G資費較高」者則占48.5%，排名第二。對多數以追劇、通訊、上網為主的使用者而言，4G與5G在實際使用上的差異並不明顯，也讓不少人選擇維持現有方案。

值得注意的是，這兩項原因在2025年的占比雙雙創下近三年新高，顯示即使電信業者持續宣傳5G建設成果，仍難以讓多數用戶產生升級意願，整體觀望心態依舊明顯。

那麼5G用戶又是如何成長的？NCC指出，真正推動用戶從4G轉向5G的關鍵，多半來自「換約或購機優惠」。2025年有70.7%的5G用戶，是因搭配手機購機或續約方案而升級，僅23.8%是因不滿4G網速而轉換，顯示5G成長動能高度仰賴換機需求，而非使用者主動追求更快連線。

也不少網友在 Threads 上分享，家中長輩被店員告知升級5G，仍可享「吃到飽」服務，但實際使用後，卻因流量限制遭降速，事後才發現所謂「吃到飽」與4G方案條件不同；也有網友提到，曾被告知換手機需一併升級5G，直到表達不願續用才改口說明仍可維持4G方案。相關經驗讓不少人呼籲，資費內容與使用限制應清楚說明，避免消費者產生誤解。

NCC補充，今年初4G用戶數一度下滑，主要與低價門號退場及打詐政策清理閒置門號有關，並非全數轉往5G。如何在推動新世代通訊技術的同時，兼顧資費透明與消費者選擇權，仍是後續政策與市場發展的重要課題。

