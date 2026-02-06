不是子瑜！高雄櫻花季壓軸「韓流巨星」終於揭曉是她

李泳知將二度造訪櫻花季，擔任3月14日的演唱嘉賓。（寬寬整合行銷提供）

2026高雄櫻花音樂節3月13日起連續3天在高雄夢時代前廣場盛大登場，最後一波名單正式公布，主辦先前發文預告稱壓軸公布的卡司是「韓流巨星」，一度傳出很可能是TWICE台灣成員子瑜，今（6日）終於謎底揭曉，是有「韓國MZ世代文化總統」之稱的李泳知，消息一出立刻引爆網路討論。

李泳知不僅擁有超強的演唱功力，更因在羅PD人氣節目《Biong Biong地球娛樂室》展現大喇喇的個性，圈粉無數，她本人也早就按耐不住興奮，搶先向粉絲們熱情報到：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」她開心表示：「接續去年，今年我又可以來櫻花季了，真的很謝謝大家！」她也提到，去年首度站上櫻花季舞台便獲得極為熱烈的迴響，這次更是收到主辦單位直接指定邀請，讓她感到非常開心，也更加期待再次與粉絲見面。

2026高雄櫻花音樂節完整卡司已公布。（寬寬整合行銷提供）

她接著笑說：「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」直言因為想要「明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，「我會帶來比去年更精彩、更熱情的表演，各位我一定會嗨翻全場！」講到激動時，還頻頻用台語大喊：「水啦！」

