不是完美偶像卻最真！曹西平辭世 狄志為憶他：真的「很難不被注意」
實習記者藍子瑄／台北報導
29日深夜，演藝圈傳出令人錯愕的消息，資深藝人「四哥」曹西平 於新北市三重住處辭世，享壽 66 歲，突如其來的噩耗令外界不捨。資深媒體人狄志為得知消息後，隨即在臉書發文悼念，以長文回顧兩人相識、共事的點滴，並形容曹西平是台灣娛樂圈黃金年代中，「很難不被注意到的名字」。
狄志為指出，曹西平帥氣外型中帶著叛逆氣息，加上敢說敢做、不修邊幅的性格，讓他在螢光幕前始終格外耀眼。他不刻意包裝形象，而是選擇以最真實的樣貌面對觀眾，也因此留下深刻印象。
曹西平於 1982 年以歌曲《野性的青春》出道，當時年僅 23 歲，憑藉軍中藝工隊背景與舞台魅力迅速走紅，更被封為「台灣的西城秀樹」，成為許多少女心中的偶像。
相較歌手身分，狄志為坦言，自己對曹西平印象最深的，其實是他與 包偉銘 搭檔主持的經典節目。曹西平總能憑著反應快、講話直的主持風格救場，讓現場笑聲不斷，也陪伴許多觀眾度過青春時光。
文章中也提到，曹西平個性豪爽、不怕得罪人，從不為迎合市場而改變自己，雖然不是主流長紅型藝人，卻始終擁有一票死忠支持者。即便人生並非一路順遂，曾與家人失和、短暫淡出演藝圈，但他仍選擇用自己認同的方式生活。
2010 年後，曹西平逐步回到螢光幕前，偶爾上節目、舉辦演唱會，2016 年推出《35 年的故事》個人演唱會，儘管承受不小壓力，仍堅持完成，視為與過去人生的一次對話。
狄志為最後感性寫道，曹西平不是完美偶像，卻活得誠實、敢愛敢恨，就像生活中那位嘴硬卻心軟的老朋友。如今再回首《來電50》的笑聲與週末午後的青春回憶，只能留在心中，「我會永遠記得你，曹大哥。」也為這位「野性青春」的代表人物，留下最真摯的告別。
