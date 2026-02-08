不是宏都拉斯！中國改買「1國」白蝦 進口量狂增58%

外媒報導指出，中國目前正大舉採購印度蝦。（圖／翻攝自photoAC）





宏都拉斯自2023年轉向與中國大陸建交，但因當時的承諾與現實有極大落差，也讓宏都拉斯白蝦在短短2年內，出口量暴跌67%。不過，外媒報導指出，中國目前正大舉採購印度蝦，並在去（2025）年底寫下年增58%的驚人紀錄。

印度白蝦12月銷量年增 58% 寫下驚人紀錄

根據《Shrimp Insights》報導，印度是世界第2大蝦類生產國，但由於去年持續直接或間接進口俄羅斯石油，踩到美國紅線，因此被美國加徵25%的懲罰性關稅，面臨共50%關稅的沉重負擔，也讓印度不禁思考，要如何在中、美2國之間找到平衡。

廣告 廣告

印度總理莫迪趁去年8月赴天津出席SCO峰會之際，趕緊與中國國家主席習近平進行關鍵熱線。自9月起，中國採購印度白蝦動能有顯著的提升，並在12月達到年增58%的驚人紀錄。這場對話不僅救了印度的白蝦產業，更讓印度在去年交出14萬9599噸的出貨佳績。

川普宣布與印度達成重大共識

不過，美國總統川普總統日前證實已與莫迪達成重大共識，並簽署行政命令，從2月7日開始，正式取消因印度進口俄油而引發的加徵25%關稅，對印關稅調降至18%。此舉象徵美印貿易關係回溫，對印度蝦業者而言，這無疑是一劑強心針。未來印度產品在北美市場的佈局將更具彈性，不再受制於中國單一市場的採購波動。

更多東森新聞報導

宏都拉斯水產大規模倒閉 業者喊「與台灣邦交」

中國多地現「黃金回收ATM」現場檢測熔金「換現金」

中國「針孔」色情產業鏈曝光 上千房客淪直播主角

