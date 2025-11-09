不是宏都拉斯！台灣砸16億 成這國第二大買家

台灣成為這國家第二大出口目的地。（示意圖／翻攝自pexels）





宏都拉斯在2023年3月26日宣布與我國斷交，並轉而和中國大陸建交，但多項經貿承諾尚未兌現，讓當地養殖業者陷入困境，而台灣改向其他國家進口白蝦，成為巴拿馬白蝦的重要買家，也是該國的第二大買家。

根據《中美洲360（centroamerica360）》報導，根據巴拿馬商業與工業部（MICI）最新數據顯示，冷凍蝦與香蕉成為外銷的主力商品，合計佔2025年前九個月出口總額的21％，冷凍蝦穩坐冠軍寶座出口占比達12.5％，香蕉緊追在後占8.5％，而粗製棕櫚油則以6.7％位居第三。

在出口市場分布方面，美國是巴拿馬最重要的出口目的地，占總出口額的15.7％，而台灣以12.3％的占比高居第二名，超越多個歐洲與亞洲市場，荷蘭則以8.5％位列第三。其他主要出口市場還包括中國、墨西哥、印度、哥斯大黎加、古巴與泰國，共同構成巴拿馬十大出口目的地。若將自由貿易區與巴拿馬太平洋特區的特殊出口統計納入，MICI指出，巴拿馬總出口金額達到9億8810萬美元，較去年同期仍小幅上升1.7％。

而台灣因國產白蝦供給不足，每年進口3萬公噸冷凍白蝦，不只成為巴拿馬第二大出口目的地，台灣和宏都拉斯斷交後，轉而向巴拿馬購入白蝦，也成為當地白蝦的重要買家。截至今年前8個月的統計數據顯示，巴拿馬對台灣出口的白蝦數量達6807噸，價值約5371萬美元（約新台幣16億元），占了台灣進口總額比重38%。

