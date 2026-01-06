（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲今（6）日面對媒體提問，有人質疑他不是宜蘭人要參選宜蘭縣長，吳宗憲舉了賴清德出生新北，擔任台南市長，陳菊是宜蘭人，當過高雄市長為例，強調沒有辦法選擇在哪裡出生，但是可以選擇在哪裡奮鬥，他選擇宜蘭，願以自己的專長在這塊土地上奮鬥。至於有關國民黨宜蘭縣長人選至今尚未有明確，他與宜蘭縣議會議長張勝德的競爭關係，吳宗憲表示，國民黨派誰出來競選宜蘭縣長應該由宜蘭人來決定，而不是由地方派系或是家族來決定。他願意就宜蘭縣的政策走向與張勝德公開辯論。

不是宜蘭人要選宜蘭縣長！吳宗憲這樣回應 黨內競爭願與張勝德公開辯論 - https://www.watchmedia01.com

廣告 廣告

吳宗憲表示，非常多政治傑出的前輩，譬如說我們的賴清德總統，他是新北金山人，但是他當過台南市長，陳菊是宜蘭三星人，她當過高雄市長，那像我們蕭美琴，她是在日本出生，在美國長大，但是呢？他也擔任我們的副總統，那甚至呢？還有像比如說我們宜蘭的游錫堃，他也曾經參選過新北，從這些過往這些政治前輩的例子，以及他們對於那個縣市的貢獻，其實我們看得到一件事情，就是一個城市，需要的是好的人才，好的人才真正才是城市所迫切需要的，所以我不認為在哪裡出生，這個會是一個最重要的點，而且我也非常相信賴總統曾經講過一句話，他說我們沒有辦法選擇在哪裡出生，但是我們可以選擇在哪裡奮鬥，那對我而言，我就選擇在宜蘭，在這塊土地奮鬥，我想把我過去最精華的東西，我就是獻給宜蘭這塊土地，那在過往20幾年的工作生涯裡面，行政、立法、司法我都走過了，所以我希望我用我豐富的經驗，用我豐沛的人脈，用我國際觀的格局，還有用我嚴以律己的操守來帶領宜蘭，我希望把宜蘭帶向全國帶向國際，走一條不一樣的路，這是我對於宜蘭我參選的一個最主要的想法。

至於有關國民黨派誰出來競選宜蘭縣長，吳宗憲表示，這個應該由宜蘭人來決定，而不是由地方派系或是家族來決定，什麼人應該出來參選宜蘭縣縣長，所以我還是會盡力去做我該做的，我想我跟張勝德議長，到目前為止，我們做到一個君子之爭，所以，我們彼此之間並沒有任何的互相攻堅，像早期一樣會互相攻擊，我們到現在大家可以看的到都沒有，就是一個君子之爭。吳宗憲說，我覺得我還是會用我們的方法來告訴宜蘭人，我為什麼更適合擔任縣長的這個位置來帶領宜蘭走不一樣的路，所以我最近也有在思考，我應該最近會去建議我們的組發會，我希望可以跟張勝德議長做一次公開的辯論，那我們就利用辯論的時間，我們來告訴宜蘭人，我們對於宜蘭縣縣這個縣的政策，以及未來的走向，要怎麼樣把宜蘭帶出新的路，要怎麼樣把宜蘭帶到我們的國門第一排，要怎麼樣讓宜蘭變成是我們全國的一個重要縣市，要怎麼樣把宜蘭帶向國際，我想也可以利用這個辯論的方式來告訴宜蘭人，這就回歸到我剛剛跟各位報告的，什麼人適合出來擔任縣長，這是由宜蘭人來決定，不是由家族不是由地方派系。那我們要怎麼樣讓宜蘭人知道我們的想法，我能夠是適格的，可以帶領大家走這一條路，我想公開的辯論會是一個最好的方法，那公開辯論的期間，公開辯論中，我們都不需要有任何硝煙，不需要有任何漫罵，我們就很單純的就各項的政策提出我們的願景來告訴宜蘭人，我們的想法是什麼？我也相信我過往的經驗，對於中央與地方的垂直整合，以及各縣市之間的水平聯繫，甚至到帶向國際這一塊，我非常有信心，我可以做到，那我也可以像宜蘭人報告，我對於宜蘭未來的規劃以及願景，我要讓那一塊土地，要讓宜蘭變富有，要讓人民幸福，我要代領宜蘭走向國際，這是我一直以來對自己的要求，也是我對宜蘭的想法。