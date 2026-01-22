不是宮崎駿和新海誠！新銳導演首度執導就入圍「金熊獎」 日本動畫時隔3年叩關柏林

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本動畫繼新海城的《鈴芽之旅》後，再度站上世界舞台！由新銳導演四宮義俊執導的《花綠青が明ける日に》，入圍第76屆柏林影展主競賽單元，確定將角逐最高榮譽「金熊獎」，這也是日本動畫時隔3年再度叩關柏林主競賽。

由四宮義俊執導的《花綠青が明ける日に》，入圍第76屆柏林影展主競賽單元，確定將角逐最高榮譽「金熊獎」（圖／智寶提供、翻攝SUIRO株式會社官網）

《花綠青が明ける日に》預計於3月6日在日本上映，5月22日在台上映，是導演四宮義俊執導的首部長篇動畫，他過去以畫家身分在業界活躍，曾參與新海誠、片淵須直等名導作品，這次首度挑戰同時兼任原作、編劇與導演3職。

廣告 廣告

四宮義俊畢業於東京藝術大學美術系，並取得博士學位。對於首度擔任導演就入圍，四宮義俊感性表示：「一個很小的故事，卻繞了世界一圈」，他很感謝每一位坐在同一張桌前、親手投入創作的夥伴，從聲音、音效到畫面，所有選擇交織在一起，才讓作品一路走到了柏林。

該動畫找來演員萩原利久、古川琴音擔任配音，得知作品入圍後，萩原利久興奮又感動，直言：「能在這麼有歷史的影展被肯定，真的非常開心。」古川琴音則說，想到這部作品將在不同語言與文化交會的柏林大銀幕放映「心裡就湧現一種很美的悸動」。

更多FTNN新聞網報導

謝忻自曝健康亮紅燈！ 3週暴瘦6公斤「連喝水都會吐」

三上悠亞應援遭偷拍！「邪惡視角」屁股蛋露出 隊長梓梓怒發聲

《Moving 異能》2陣容換血！李正河入伍告別「金奉皙」 《屍戰朝鮮》導演接手

