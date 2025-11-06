不是害羞也不是不會社交！內向者分成4種 先搞懂你是哪一型

【健康醫療網／編輯部整理】你曾經拒絕過多少次邀約？在社交場合總是站在邊緣？在會議中選擇當旁觀者？或者為了避免在電梯裡遇到人而選擇走樓梯？

如果你始終保持內向性格的行動模式，拒絕和世界接觸，你真的是在「做自己」嗎？

還是說，這會讓你錯過許多重要的人生目標，而這些目標只有在你突破自身界限時才能實現？

世界上有超過三分之一甚至一半的人都是內向者，而內向者一直在默默地改變世界。

內向者不是一種 分成4種完全不同的性格類型

所有內向者都屬於同一陣線，但並非所有內向者都是一樣的，有兩個差異特別顯著。

首先，有右腦型的內向者，傾向以主觀直覺的方式來處理資訊；還有左腦型的內向者，更偏向以客觀分析的方式來評估資訊。

其次，有社交能力較強的內向者，也有社交能力較弱的內向者。從這些差異的交叉組合，可以得出四種基本的內向性格行為風格：

●受理性驅動且安於交際：務實的智囊（Mastermind，M型內向者）。

●受情感驅動且安於交際：敏銳的超級敏感者（Supersensiblen，S型內向者）。

●受理性驅動且不安於交際：高度邏輯思維的怪咖（Nerd，N型內向者）。

●受情感驅動且不安於交際：害羞的繭居者（Cocooner，C型內向者）。

內向不是不能外向 只是還沒啟用那 30% 的自己

無論一個人認為自己是內向還是外向：每個心理健康的人身上都同時具備這兩種系統，只是比例有所不同。對許多人來說，內向和外向的特質大致相當，由於他們能夠善用這兩種行為的優勢，因此被稱為「雙向性格」。

在其他人身上，也許內向明顯占據主導地位，然而，這句話對他們同樣也適用：無論內向的比例有多高，外向的特質總是存在。或者更直白地說：

每個內向的人都有一點外向。

用數字來說明，就是：即使有七○％是內向的，依然有三○％是屬於外向的。這意味著我們可以好好利用，而你只需要意識到自己或多或少具備外向的一面。許多內向的人在這方面有所欠缺，就像一名自行車選手，經常使用的腿部肌肉非常發達，手臂肌肉卻相對瘦弱。

內向的人擅長低調，對於高調行為，只能說是勉強還行。這種差距並非單一原因造成的，而是雙重原因：首先，外向的行為本來就不太符合我們的天性；其次，我們很少練習。然而，這正是一個我們可以運用的潛能。

內向也能很外向 關鍵在「能量消耗」

即使是內向的人，也能表現得外向，做出外向的行為。只是相較於天生外向的人，他們需要投入更多的精力。同樣的，當低調的行為更有優勢時，例如專心研究一個主題或寫書，高調的人就會覺得綁手綁腳。一般來說，沒有人能分辨出一個天生外向的人和一個「假裝外向」的人。

內向的人「假裝外向」很辛苦 需要更多充電時間

當你假裝外向時，例如在商展上每半小時就接待一位商業夥伴，或者在好友的婚禮上進行感人的致詞時，你的感覺如何？覺得自己笨拙？緊張？興奮？稱職？還是所有感覺一起來？即使這種「假裝」會讓你感到不習慣或疲憊，也請不要氣餒。這就像練習一項不常做的運動一樣，一開始都會覺得很吃力！重要的是，你要為自己預留內向者所需要的恢復空間，休養生息。

本文來源：《內向者的勝利：盡情發揮天賦優勢，你也可以》，先覺出版社

