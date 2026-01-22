不是實境秀！趙露思夜市擺攤賣小吃 「素顏接地氣」模樣曝光

趙露思零偽裝在路邊擺攤賣小吃。（圖／翻攝趙露思IG、芒果媽媽微博）

中國大陸27歲女演員趙露思近來話題不斷，從與前經紀公司「銀河酷娛」解約風波，到轉投新東家「虎鯨文娛」，一舉一動始終是外界關注焦點。隨著新戲《許我耀眼》播出，她人氣逐漸回升，近日卻被直擊在海南擺攤賣小吃，再度成為網路熱議焦點。

有網友於本月20日透露，在海南某處夜市巧遇趙露思，畫面中可見她一身輕便打扮，身穿素T、頭戴帽子與口罩，外加圍裙與護袖，全程素顏上陣，幾乎無明星架子。她站在攤位前專注製作成都街頭小吃「蛋烘糕」，動作嫻熟、神情專注，完全沒有明星的距離感。

廣告 廣告

趙露思被民眾認出後，態度親民，毫無迴避，甚至放下手中鍋鏟，與圍觀粉絲親切互動，合照、聊天皆來者不拒，還主動送上冰糖葫蘆，引來現場民眾驚喜連連。有網友表示：「完全沒想到能在夜市遇到她！」

趙露思擺攤賣蛋糕。（圖／翻攝微博／芒果媽媽）

據《封面新聞》報導，偶遇趙露思的網友透露，與她聊天中得知，趙露思是在海南旅遊，順便用VLOG記錄生活。她曾在直播中坦言笑說，如果未來無法繼續演藝工作，去擺攤也不錯。如今趙露思被直擊擺攤賣小吃，網友紛紛大讚，「將生活回歸現實非常接地氣的女演員趙露思」、「她既可以是在街頭擺攤做蛋烘糕的趙露思，也可以是閃閃發光的大明星趙露思」、「趙露思有在熱愛生活」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審

勇消詹能傑滿身大汗、燻黑畫面曝 叮嚀「屋內混亂雜物」成遺言

詹能傑救人殉職！女兒受困喪命 母目擊對講機起火