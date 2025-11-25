不是寧夏、逢甲！「夜市王」是它 再奪全國唯一五星金賞

花蓮東大門國際觀光夜市奪下全國唯一「五星金賞」。（示意圖／翻攝自Pexels）





經濟部24日在台北福華國際文教會館舉辦「2025榮市聚金—優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市今年一舉奪下全國唯一的五星金賞，成為本屆市集評鑑最大亮點。東大門夜市雖歷經多次天災衝擊，仍持續維持並提升攤商品質，因此獲得國際級的高度肯定。

經濟部表示，今年「優良市集暨樂活名攤」評選重點聚焦服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展。經專家實地訪查後，共選出224處優良市集、3207攤樂活名攤，較去年皆有成長，顯示攤商在商品包裝、環境整潔、食安與服務面向持續精進，展現朝高值化與專業化邁進的趨勢。

花蓮縣政府副縣長顏新章指出，東大門夜市在歷經強震、颱風等多次災害後，依舊靠著攤商與縣府攜手努力，讓夜市不僅恢復生機，甚至持續升級，如今能獲得如此高的肯定，實屬難得。也期盼能與全國各地夜市交流切磋，讓東大門夜市的整體品質再創新高。

觀光處余明勳處長表示，該夜市112年首次取得「五星優良市集」後，隔年成功維持五星評等，更因電視節目介紹而獲封「夜市王」。今年又一舉突破評審最高門檻，成為今年全國唯一取得五星金賞等級的市集。

花蓮在今年度「樂活名攤」評鑑中同樣戰績亮眼，全縣共有373攤上榜、共摘下914顆星，其中東大門夜市就囊括333攤、累積高達819顆星。縣府觀光處長余明勳表示，東大門能脫穎而出，關鍵就在「軟硬體同步提升」。近年除了加速普及行動支付，也積極改善夜市動線、優化環境與食品安全管理，讓逛夜市更舒適。

在永續方面，「內用不提供一次性餐具」的政策，彰顯夜市對環保的重視，也提升整體形象。東大門福町夜市管委會主委曾黃家明指出，自從去年獲封「夜市王」後，夜市吸引大量遊客前來，攤商與設施也持續升級。他感謝縣府長期輔導，並表示東大門今年能奪下五星金賞，可說是實至名歸。

