不是小動物！超巨黑熊爬電線桿險觸電

▲美國亞利桑那州一頭黑熊爬上電線桿險造成觸電危險，一名電力技師將牠驅趕下來。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 不是只有小動物才會爬電線杆！美國亞利桑那州近日險些發生停電事故，一頭黑熊把電線桿當作樹木，一路爬上頂端，電力技師獲報後趕到現場驅趕，救下了可能被觸電的熊。

根據USA TODAY報導，一隻黑熊在亞利桑那州科奇斯郡爬上電線桿頂端，差點因觸電而身陷危險；電力技師紐鮑爾(Werner J. Neubauer)接到通報後趕到現場，看見這隻黑熊處境險峻，有著被觸電的危險。

紐鮑爾表示，「我先將設備斷電，然後用玻璃纖維棒引導牠往下爬」，他的妻子 Tina 用手機拍下了整個過程。

廣告 廣告

從畫面中可看到，當紐鮑爾準備驅趕這頭黑熊時，黑熊已爬至接近電線桿最高處，緊抓著電線桿不放，一度越爬越高，此時距離電線僅差一隻手的距離。

黑熊與紐鮑爾僵持了數分鐘，不願配合引導，紐鮑爾在驅趕過程中不斷變換方向誘導，黑熊頻頻被棒子戳，好不容易爬了下來。

未料，黑熊下來後火速衝到車旁，往另一端的電線桿準備攀爬，所幸在爬到一半時主動放棄，颯爽離開現場。

這並非紐鮑爾第一次處理與熊有關的問題。 2021 年，紐鮑爾也曾遇過類似的情況，當時有人發現一隻小熊賴在電線桿頂上。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國浣熊闖酒舖！竟喝醉倒在廁所內 拘留數小時後才醒酒

宏都拉斯白蝦不要了？中國學者評論宏國大選恐變天：斷交也不可惜

川普再祭旅行禁令！凍結19國綠卡與入籍審核 未來擬擴大至30國