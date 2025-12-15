不是小毛病！他消化不良4個月慘罹癌 醫揭10大癌症「身體求救訊號」

（示意圖非當事人／Pixabay）

大多數民眾都生怕自己或親人罹患癌症，近日劉博仁醫師指出，癌症不是一天造成的，並舉出2個病例，分別是長期胃脹氣最後確診膽管癌，及把血便當痔瘡結果是大腸癌。對此，劉博仁醫師特地列出台灣常見10大癌症的早期警訊，呼籲若有症狀應及早就醫。

功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書粉絲專頁分享門診觀察指出，他的不少癌症患者回顧病程時，常會感嘆「其實身體早就提醒我了，只是當時沒想到會這麼嚴重。」劉博仁舉出兩個他印象深刻的病例表示，當症狀持續或出現變化時，切勿掉以輕心，及早檢查才能把握治療時機。

劉博仁醫師曾有一名患者長期出現消化不良、胃脹與悶痛，歷經近2個月治療後仍未改善，雖被診斷為胃食道逆流，也接受胃鏡檢查並服藥，但症狀始終存在；又過了2個月，病患出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步檢查才發現是膽管癌。劉博仁醫師強調，若症狀久治不癒，治療反應與預期不符，就應該多想一步、進行更完整的評估。

第二起案例則是一名原本就有痔瘡的患者，劉博仁醫師說明，患者長期偶有血便，自認是老毛病未多加理會，直到血便次數增加、臉色蒼白且經常頭暈，才在同事提醒下就醫，結果確診為大腸癌，且已合併貧血。劉博仁醫師提醒，「原本習慣的症狀若出現改變，本身就是重要警訊。」

除此之外，劉博仁醫師也整理台灣10大常見癌症可能出現的早期身體訊號，像是肺癌的持續咳嗽、大腸癌的血便、乳癌的胸部有硬塊、肝癌的右上腹悶痛、胃癌的長期消化不良等。劉博仁強調，並非每個症狀都代表癌症，但「變得不一樣」就值得檢查。

劉博仁醫師最後呼籲，癌症往往不是突然發生，而是小訊號被忽略後逐漸累積的結果，建議民眾與其恐慌，不如在身體反覆提醒時，給自己一次完整檢查的機會，照顧健康，其實就是對自己最溫柔的投資。

【劉博仁醫師列出10大癌症早期警訊】

肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶

大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦

乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變

肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸

攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多

口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊

甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降

皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

