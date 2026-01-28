不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。。（示意圖／PIXABAY）

健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，人變老的跡象未必是白髮，而是臀部。他引述一篇新研究並表示，在人類演化史上，臀大肌是一個高效率的生物彈簧，支撐人直立、穩定軀幹的關鍵結構。「屁股是人類為了活下來而進化出的器官。」

廣告 廣告

臀大肌越厚實 全身握力越好、身體衰弱指數越低

黃軒表示，現代醫學發現，屁股其實是「抗衰老儀表板」。一項納入超過6萬名受試者的MRI（核磁共振造影）研究顯示，臀大肌越厚實的人，全身握力越好（代表整體肌力）、身體衰弱指數（Frailty Index）越低。相較下，臀肌萎縮加上脂肪變性（myosteatosis）會導致跌倒、失能、慢病風險全面上升。

脂肪變性是指，脂肪在肌肉組織間堆積，取代了健康的肌肉纖維，這會降低運動表現，並增加心血管疾病、中風和死亡的風險。

屁股形狀＝糖尿病的早期密碼

黃軒表示，臀部做為人體最大的骨骼肌群，是飯後血糖的主要去向之一（約80%由骨骼肌處理）。人的屁股開始坍塌，常常比抽血檢測的數字更早出現。

◆男性直接萎縮型

1. 雄性激素下降＋代謝失衡

2. 臀肌快速流失

3. 早期空腹血糖異常明顯

◆女性假性肥大型

1. 外觀看起來「還有肉」

2. MRI 卻顯示，肌肉被脂肪滲透

3. 肌肉像「注水肉」，也就是體積在，功能卻不在。

他並表示，醫學界並發現，腿細肚子大是最危險的體型，因此，許多亞洲人的BMI 雖在正常範圍，但因肌肉量低，且脂肪堆積在腹部，即使外觀不胖，患病風險卻比「大屁股、粗大腿」的人高出許多。

黃軒表示，屁股有肉有力，是一個人的保命資產之一，因此，人要給未來的自己留一點「彈性」，可透過深蹲、臀橋、行走、高品質蛋白質，讓自己能健康老化。

更多三立新聞網報導

霍諾德徒手攀101＝玩命？學者轟「1類人」長期賭命：大家在自毀生命

霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物

400萬人注意！失眠≠睡眠時數 醫曝「它」才是關鍵：這樣能秒睡

年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘

