不是少吃就能瘦！營養師揭「4大代謝小偷」 睡不飽恐易胖小腹

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者鄭玉如／台北報導

營養師彭逸珊提醒，減重關鍵在「吃好、睡好、心情好」。水分不足、肌肉少、睡眠差與飲食失衡，都是影響代謝的4大地雷，改善習慣有助輕鬆減脂。（示意圖／PIXABAY）

生活習慣與飲食不佳，都可能影響身體代謝功能。營養師彭逸珊指出，減重最重要的三大關鍵其實是「吃好、睡好、心情好」，但有時忙到忘了喝水、三餐無法好好坐下來吃飯，都可能影響減重成效，對此她整理出最容易被忽略的4個「代謝小偷」。

彭逸珊在臉書分享4個影響代謝的習慣，首先是「水喝不夠」，身體代謝需要水分幫忙，水分攝取不足，不僅無法啟動代謝，還會出現疲倦、注意力下降或頭痛等狀況。她建議，每天攝取體重x35ml以上水量，平均分散於整日，另外，尿液顏色若較黃，可能有水分攝取不夠的問題。

廣告 廣告

再者是「肌肉量過低」，肌肉消耗的熱量遠高於脂肪，同時也負責儲存與利用碳水化合物。肌肉量不足，代謝自然容易變慢。每週安排有氧運動和重量訓練交替，讓身體的「燃脂引擎」重新啟動。

還有「睡眠不足」，睡不飽會讓飢餓素、瘦體素、皮質醇等荷爾蒙影響身體代謝，讓人更想進食，脂肪容易儲存在小腹，彭逸珊建議，設定就寢時間、每天睡滿7小時，有時睡眠品質提升，有助於減重2公斤。

彭逸珊提到，最後是「飲食偏激」，人體需要三大營養素、維生素、礦物質才能順利運作，若吃得不夠均衡或種類太單一，可能因缺乏營養素，導致代謝齒輪無法正常運作，飲食應均衡攝取六大類食物。只要身體的基礎環境打理好，就能輕鬆減脂、氣色變好。

更多三立新聞網報導

起床就鼻塞！醫揭「3種隱藏兇手」不只過敏 擤鼻涕錯誤恐害中耳炎

沒感冒但躺下就鼻塞！醫揭「最糟睡姿」：充血、狂吸塵蟎

這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍

肥鼠搭便車！火車車廂驚見「米奇坐座椅」 台鐵回應了

