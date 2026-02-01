不是展示是實戰！福斯讓 GTI、R車主直接下麗寶賽道

記者鍾釗榛／綜合報導

Volkswagen Performance Festival性能馳騁嘉年華。（圖／Volkswagen提供）

對福斯來說，「性能」從來不只是帳面數據，而是一種能每天開、天天爽的駕馭哲學。從R-Line Performance、經典鋼砲GTI，到最硬派的R車系，福斯把賽道科技與實用性融合，讓熱血不只存在於賽車週末，也能出現在通勤路上。這份對操駕的執著，也讓品牌性能車款跨世代累積一票死忠車迷。

Golf GTI鋼砲。（圖／Volkswagen提供）

為了讓車主親身感受性能魅力，台灣福斯汽車宣布，將於3月21日在台中麗寶國際賽車場舉辦會員限定的「Volkswagen Performance Festival性能馳騁嘉年華」。活動當天不只能近距離欣賞GTI與R車系陣容，還能在專業教練帶領下實際挑戰繞錐、直線煞停，讓性能不再只是看規格表，而是直接用方向盤體會。

Golf R性能掀背車。（圖／Volkswagen提供）

提到福斯性能車，絕對不能不提Golf GTI。自1976年誕生至今，全球累積銷量早已突破250萬輛，靠的就是紮實底盤與精準操控。GTI透過專屬懸吊、電子限滑差速器與動態轉向系統，讓過彎更快也更穩；而R車系則再往上拉一個層級，包含主動式底盤、後軸扭力分配與飄移模式，甚至直接把紐柏林賽道邏輯搬進市售車。

這場嘉年華不只是給硬派車迷，現場還規劃原廠精品限時優惠、親子向的「小小技師」、手作體驗與多家美食餐車，讓家人朋友也能一起同樂。會員報名還能享有最高5折優惠與專屬紀念禮，整體活動價值超過新台幣6,000元，堪稱車主福利一次到位。

從賽道體驗到生活互動，福斯想做的不是一場展示活動，而是讓車主真正留下屬於自己的性能回憶。對熱血駕駛來說，這不只是一天的活動，而是再次確認自己為什麼會愛上福斯性能車的理由。

