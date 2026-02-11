不是山裡才有！鼬獾狂犬病現蹤市區，發病致死率100％，春節外出遇野生動物該如何自保？
過年不少人會和家人一同到郊外走走。不過，嘉義等地再現鼬獾確認罹患狂犬病案例，更有數隻活動範圍接近市區浪犬餵養區域。在野外看到鼬獾等動物，該怎麼做比較好？不慎遭抓咬該怎麼辦？
嘉義鼬獾5例染狂犬病，活動範圍逼近市區餵養區
近日嘉義縣水上鄉、竹崎鄉、中埔鄉等地區內，確認有5隻鼬獾感染狂犬病，其中有4隻活動範圍靠近市區流浪犬餵養區域。根據衛福部疾管署及農業部動植物防疫檢驗署統計，自2023～2026年1月，共監測2,597件疑似狂犬病案件中有137件確診，光是今年1月即有11件鼬獾感染狂犬病毒。
除嘉義外，苗栗、雲林和南投也都有確診案例，以鼬獾為主要的「保毒宿主」。不過，幾年前也不乏驗出白鼻心、錢鼠及黃喉貂等動物感染。
一旦發病幾乎必死，狂犬病潛伏期最長可達1年
狂犬病是經狂犬病毒感染後，引起的急性病毒性腦脊髓炎。如未及時處置，發病後致死率幾乎達100%，在台灣被列為第一類法定傳染病。根據世界衛生組織估計，全球每年約有5.9～6.1萬狂犬病感染死亡病例，亞洲地區以印度、中國、印尼等地占多數。
疾管署副署長林明誠表示，台灣雖屬狂犬病發生地區，也曾在2002、2012及2013年時，發生從中國及菲律賓兩地境外移入狂犬病案例。但自1959年起，即未曾出現本土狂犬病病例。
狂犬病毒主要感染鼬獾、貓、犬隻等哺乳類動物，屬人畜共通傳染病。患有狂犬病的動物唾液中含有狂犬病毒，除了咬傷外，動物會舔爪的特性，也讓「被抓傷」成為傳染的危險因子。狂犬病依照遭抓咬傷口嚴重程度、神經分布及與大腦的距離等，潛伏期可從最短1週，拉長至最長達1年，但一般為1～3個月。
狂犬病不一定會「恐水」？2種臨床類型一次看懂
狂犬病初期症狀為喉嚨痛、發冷、嘔吐、虛弱、頭痛等，和許多傳染性疾病一樣不具特異性，部分患者抓咬傷部位會有刺痛或灼燒等異樣感。後續隨著病毒進入人體中樞神經系統，將會出現以下2種臨床類型：
1. 狂症型狂犬病（較典型）
‧ 興奮、精神過度活躍
‧ 幻覺
‧ 恐水症狀、恐氣症狀（aerophobia，害怕空氣流動）
‧ 唾液大量分泌
2. 麻痺型狂犬病（約占所有患者20%，較容易被誤診）
‧ 半數患者出現恐懼性痙攣
‧ 上肢肌肉無力
‧ 臉部麻痺（影響吞嚥及呼吸肌）
‧ 持續性發燒
‧ 膀胱功能異常
兩種類型的狂犬病患者在發病後意識會逐漸惡化，後續進入昏迷。在昏迷期會出現心律不整與身體循環功能不全的症狀，平均發病約1～2週後死亡。
狂犬病無藥可醫，外出遇野生動物該注意什麼？
狂犬病雖然無法治療，但可以預防。在台灣，狂犬病目前僅侷限於鼬獾等野生動物，每年10月～隔年3月為主要活動季節，活動地點以中低海拔山麓丘陵地帶為主。
動植物防疫檢疫署科長許家寧指出，感染狂犬病的動物普遍具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，適逢春節連假不少人會出外踏青，應注意「2不1要」，避免感染狂犬病：
2不：
‧ 不棄（放）養家中寵物
‧ 不接觸、捕捉及飼養野生動物
1要：
‧ 飼養犬貓應定期接種狂犬病疫苗
萬一被抓咬怎麼辦？15分鐘清洗是關鍵
不過，如果仍意外遭野生動物抓傷或咬傷，應先以肥皂及大量流動清水沖洗傷口約15分鐘，以優碘或70%酒精消毒後，盡速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。
若經評估有感染狂犬病風險，應接種免疫球蛋白，依照第0、3、7、14天時程，接種4劑人用狂犬病疫苗，降低病發風險。若為曾接種狂犬病疫苗者，則須在第0天及第1劑注射後3天接種2劑疫苗。
