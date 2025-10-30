不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

美國總統川普率官員與日本首相高市早苗會談。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 《日本經濟新聞》報導，日本首相高市早苗拒絕了美國有關停止進口俄羅斯能源的要求。

當地時間 28 日，高市早苗在東京赤阪的迎賓館與美國總統川普舉行了會談。據報導，日本政府官員 29 日說，高市早苗在與川普會談中表示，禁止進口俄羅斯液化天然氣難度很大。她請求美國理解日本的能源需求。

俄羅斯液化天然氣占日本液化天然氣進口總量的近 9%，日本三井物產和三菱商事公司均持有「薩哈林 2 號」專案的股份。

廣告 廣告

薩哈林能源公司的海上油田。 圖 : 翻攝自薩哈林能源公司官網

「薩哈林 2 號」是俄羅斯遠東薩哈林島大陸架的海上石油天然氣開發項目，由俄羅斯天然氣工業股份公司（50%）、殼牌公司（27.5%）、日本三井物產（12.5%）和三菱集團（10%）合資運營。

在川普本周訪問亞洲之前，美國敦促日本等國停止進口俄羅斯能源，並對莫斯科最大的兩家石油出口商俄羅斯石油公司和盧克石油公司實施制裁，以迫使克里姆林宮就結束俄烏衝突進行談判。

薩哈林能源公司的油田與管線地理位置圖。 圖 : 翻攝自薩哈林能源公司官網

據《朝日電視台》報導，美國財政部長貝森特當地時間 15 日在華盛頓會見了到訪的日本財務大臣加藤勝信。

貝森特在會見結束後表示，他已向日方提出，停止進口俄羅斯能源。面對記者提問，日方對此沒有給出明確答覆，僅稱日本將繼續在烏克蘭問題上與其他七國集團成員國合作。

由日本與俄國合資的薩哈林2號包括俄國第一座液化天然氣瓦斯工廠。 圖 : 翻攝自薩哈林能源公司官網

近年來，日本加大了從美國進口液化天然氣的數量，試圖擺脫對主要供應國澳大利亞的依賴，並為與俄羅斯「薩哈林 2 號」項目的供應合約到期做好準備。

「薩哈林 2 號」項目的大部分供應將於2028年至2033年期間結束。日本經濟產業大臣上周說，替代這些供應的成本高昂，並會導致電價上漲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寧給謝龍介也不給陳亭妃？ 稱2024有人背叛 「他」直播曝綠台南市長布局

川習會釜山登場! 習近平先拋善意 : 中國發展與「讓美國再次偉大」並行不悖