不是工程師、醫師！今年最賺職業出爐「冠軍月領破7萬」…最慘這行只有3.4萬

9月的最新薪資統計曝光。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

主計總處10日公布今（2025）年9月的最新薪資統計，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為47751元，較去（2024）年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅，其中金融及保險業更以平均經常性薪資70715元拿下全台第一，成為今年最「吸金」行業。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，總薪資涵蓋與景氣及廠商營收連動的非經常性薪資，不過可以發現，此前9月實質總薪資成長幅度高於實質經常性薪資，推測應是與近期電子業熱絡有關。譚文玲分析，這波薪資上揚不僅反映產業景氣穩定，也顯示企業對專業人才需求強勁，特別在金融、科技與技術服務領域更是成長明顯。

廣告 廣告

截至9月底，全台工業及服務業受僱員工人數達854萬7千人，較8月小增2千人，整體薪資表現持續穩定成長，其中經常性薪資中位數為38632元，年增3.56%，反映薪資水準整體上揚。

從產業別觀察，1到9月經常性薪資平均數最高的三大產業來看，「金融及保險業」以70715元居首；其次是「出版、影音及資通訊業」的69515元，以及「專業科學及技術服務業」的58209元。至於製造業則整體平均為45735元、「電子零組件製造業」薪資達56996元，仍是製造領域的高薪代表。

相對之下，薪資最低的行業還是集中在服務業，其中「住宿及餐飲業」平均經常性薪資只有34996元，「其他服務業」則為36668元，包括美容美髮與用品維修等職業，顯見服務業薪資改善空間仍大。

以學歷來看，大學與專科畢業者薪資中位數約為4萬元，研究所畢業者則高達66488元，主計處指出，近5年研究所程度者薪資年增率普遍高於其他教育層級，顯示「高學歷、高薪資」的趨勢依然存在。除了學歷，性別與薪資的關聯也在報告中顯現，其中男性員工經常性薪資中位數為39979元，女性則為36269元，竟存在約3700元的落差。



回到原文

更多鏡報報導

為什麼普發1萬元會登記失敗？財政部曝「7常見原因」…補救方式一次看

攝影比賽拿冠軍！遭爆是「免費AI圖」 竟還在美術館展出

白癡不分國界！沖天炮插臀部「菊花爆開」 朋友不知嚴重性還大笑