不是工程師、醫師！最賺錢職業出爐「月領7萬」、最慘不到35K...他擁千萬一夕破產，靠1招反轉致富
全台最賺錢行業是什麼？答案出爐！主計總處11月公布最新9月薪資統計，揭示台灣目前高薪行業版圖，顛覆社會對傳統高收入職業的印象。 資料顯示，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為4萬7751元，較2024年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅。 其中，金融與保險業以平均經常性薪資7萬715元穩居全台薪資冠軍，遠高於工程師及醫師等長期被認為「最賺」的職業。
主計總處公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達5萬7452元，年增1.85%。
其中，金融及保險業以平均經常性薪資7萬715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金行業。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，總薪資涵蓋與景氣及廠商營收連動的非經常性薪資，不過可以發現，此前9月實質總薪資成長幅度高於實質經常性薪資，推測應是與近期電子業熱絡有關。
譚文玲分析，這波薪資上揚不僅反映產業景氣穩定，也顯示企業對專業人才需求強勁，特別在金融、科技與技術服務領域更是成長明顯。
最新高薪3大產業
從產業別觀察，1到9月經常性薪資平均數最高的3大產業來看，「金融及保險業」以7萬715元居首；其次是「出版、影音及資通訊業」的6萬9515元，以及「專業科學及技術服務業」的5萬8209元。
金融與保險業：平均經常性薪資70,715元，穩居第一
出版、影音及資通訊業：平均薪資69,515元，排名第二
專業科學及技術服務業：平均薪資58,209元，緊追在後
至於製造業則整體平均為4萬5735元、「電子零組件製造業」薪資達5萬6996元，仍是製造領域的高薪代表，也證實電子產業活絡對薪資結構拉升有明顯貢獻。
哪些行業「薪」情差
相較高薪行業，住宿餐飲業（3萬4996元）與其他服務業如美容美髮（3萬6668元）仍位居低薪產業之列；住宿餐飲業更是全台最低，顯示服務業薪資改善空間仍大。
薪資與教育程度正相關 研究所畢業平均月薪近6.6萬
報告顯示薪資中位數落在3萬8632元，近7成員工領不到平均薪資，顯示高薪群體拉高平均值。
此外，男女薪資差距仍在，男性中位數3萬9979元，女性3萬6269元；同時教育程度越高，薪資成長也越明顯，大學與專科畢業生薪資中位數約4萬元，研究所畢業者更可達6萬6488元，且近5年研究所學歷者薪資年增率高於其他學歷族群。
專業與高知識人才成市場焦點
根據統計結果，主計總處解讀薪資成長速度已超越物價通膨，今年的實質經常性薪資年增1.21%，顯示加薪有感。
此外，電子業景氣熱絡，帶動非經常性薪資成長幅度更甚於經常性薪資，高知識、高專業技術人力成為推動薪資成長的核心。
未來，在AI、金融科技持續進化下，專業人才、技術服務及高知識領域將是台灣薪資結構成長的主力，企業人才爭奪戰持續提升勞工整體待遇，也反映出產業轉型下台灣社會薪資分布正在積極改變中。
理財專家：有錢人的2個致富關鍵
30年來美國人最信任理財專家之一戴夫・藍西（Dave Ramsey），他年輕時曾賺進千萬卻很快破產，因為重新學習管理金錢，以「嬰兒學步致富法」再度致富。
戴夫・藍西2023年時曾說過，平民千萬富翁的前5大工作如下：
1. 工程師
2. 會計師
3. 教師
4. 管理職
5. 律師
很有意思的是，醫生居然沒有進入前五名，銀行家也沒有，律師也只排第五名。可能最鼓舞人心的是排名第三的教師。
戴夫・藍西指出，職涯和薪水都不能讓你成為千萬富翁，那成為千萬富翁的條件是什麼？最重要的兩大因素是信念和嬰兒學步致富法。
戴夫・藍西說1萬多名千萬富翁中，97% 人表示，他們相信命運最終掌握在自己手中；至於「嬰兒學步致富法」是什麼？
「嬰兒學步致富法」7大步驟
步驟1、準備緊急儲備基金：人生總有突發事件，只要活著就遲早會遇到壞事，需要有一把保護傘。
步驟2、清償房貸之外的債務：最強大的財富累積工具就是本業收入，不再把錢拿去繳信用卡帳單、學貸和車貸，才會有閒錢投資。
步驟3、建立充足的緊急儲備基金：運用於緊急手術、失業或汽車房屋維修等，避免又再次陷入債務困境。
步驟4、長期投資：富人只是普通的投資人，固定每個月、每年或每十年進行投資，能承受短期波動，不會計算市場時機或聽信股市名嘴意見。
步驟5、存妥兒女的學費：無法保證孩子必定會上大學或順利畢業，但自己一定會退休，在不犧牲退休金的前提下，不用學貸也可取得學位。
步驟6、節省利息，盡早還清房貸：67% 富人在12年內還清貸款，只要有機會就多還一點，可節省高額利息。
步驟7、過好沒有債務的人生。
戴夫・藍西是誰？他在80年代中期靠著買賣房地產，累積超過 400 萬美元的資產，但是因為財務過度槓桿化，很快就破產。
最後他撐過財務困境，致力尋找穩健的理財方法，運用自身經驗創造了「嬰兒學步致富法」，接著還清債務、累積財富，再次擁有比當年破產前更高的資產。
1992年以來，他已經協助數百萬人重拾金錢的掌控權，將這一套理財方法應用於生活中，進而翻轉了人生。截至2025年，其理財節目《藍西秀》（The Ramsey Show）是美國收聽率最高的廣播節目之一。
