不是工讀生！黑熊吃過雞蛋罐頭愛上 連四天闖

黑熊打開冰箱翻找。（圖／東森新聞）





嘉義阿里山最近有一隻黑熊頻繁出沒到一間工寮，從12月31號連續四天，原來是他第一天來工寮發現冰箱有食物，吃了雞蛋和罐頭後，把這裡當自家廚房，他會打開冰箱，還破壞儲水桶，居民嚇死了，因為黑熊站立翻找冰箱身高超過160公分，乍看很像人，林保署呼籲，這不是工讀生穿黑熊裝，附近居民和遊客要小心。

黑熊起身站立，打開工寮冰箱，翻找裏頭有沒有食物，身形就跟人一樣高大，黑熊一手拉著冰箱門，一手翻，還探頭探腦，找不到東西，兩個小時後他還在這，這回他是整個身體想要塞進冰箱內，靠著一腳撐著桌子，全身往冰箱移動，對工寮冰箱情有獨鍾，因為四天前，他來這兒大豐收，冰箱內滿滿醬料，他還找到整盒雞蛋，和好幾個肉醬罐頭，破壞後大快朵頤，12月31號來到阿里山工寮飽足而歸，黑熊就把這當自家廚房了，每天都來，總共來了四天。

林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒：「12月31號接獲，阿里山達邦村民的通報，有黑熊入侵工寮，隨即派人進行監測，經過監測的證實，從今年的元旦到一月三號，黑熊每天都入侵工寮。」

這隻黑熊頻繁出沒在阿里山達邦部落的工寮，身高約有160公分，體型算壯碩，頭部有打鬥傷痕，研判是成年公熊，專家懷疑氣溫驟降，黑熊才會冒險進入人類活動範圍，這也是黑熊首度闖到阿里山達邦工寮。

林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒：「食物管理是防範黑熊，靠近聚落的重要關鍵，因此戶外的食物廚餘，以及廚餘飼料應該要妥善收於室內。」

不只打開冰箱，還破懷儲水桶，都顯示這隻黑熊很餓，有了工寮有食物的經驗，黑熊頻繁到訪，村民好害怕，現在林保署叫村民，食物要收好，就連附近有露營區，林保署也要露營遊客，不要把吃完垃圾亂丟，很容易吸引黑熊靠近，另外也裝上防熊電圍籬，阻斷黑熊在靠近工寮，引導他回歸山林。

