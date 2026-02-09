不是巧克力！營養師揭「1口味」調味乳最不健康：是化學調和

健康中心／李紹宏報導

許多家長為了孩子健康，將巧克力視為「洪水猛獸」，嚴格控管咖啡因攝取和成癮。然而，這種「絕對禁令」可能正讓孩子掉入另一個更危險的精緻糖與添加物陷阱。曾建銘營養師示警，若家長為了堅守不吃巧克力的原則，轉而讓孩子飲用「果汁調味乳」，恐怕是避開了可可，卻喝進了全化學調和飲品。

營養師指出，部分市售果汁調味乳是化學合成，沒有果汁成分。（示意圖／AI生成）

巧克力牛乳 vs. 果汁牛乳：誰才是「偽裝者」？

曾建銘表示，近日不少家長表示「寧願讓孩子喝果汁牛奶，也絕不讓他們碰巧克力」。針對此現象，曾建銘從專業角度點出，大眾對巧克力的恐懼往往來自於咖啡因與成癮性，但若仔細翻看成分表，真相可能令人大吃一驚。

曾建銘說，部分市售水果調味奶，標榜香甜好喝，成分卻常是「糖、水、黏稠劑、色素、人工香料」的組合，甚至完全不含天然果汁。相較之下，市售巧克力調味乳雖含有糖分，但多數仍含有「真實可可粉」。從營養邏輯來看，選擇含有真實食材的飲品，遠比選擇「全化學調和」的產品更符合健康考量。

對於家長最擔心的咖啡因問題，曾建銘指出「濃度是關鍵」。他解釋，兒童巧克力調味乳因為牛奶佔比大，實際的可可含量有限，其咖啡因含量通常遠低於早餐店常見的紅茶或奶茶。

絕大多數巧克力牛奶含有可可成分。（示意圖／PIXABAY）

營養師推廣「看懂成分」的食育

除了營養成分，曾建銘也從教育層面提出觀點。他認為，「絕對禁止」往往會引發孩子的滑坡謬誤與禁果效應，當孩子發現巧克力並非想像中可怕時，反而對家長的管教產生懷疑，也說「真正的飲食教育，是教會孩子如何選擇，而不是築起高牆。」

因此，曾建銘建議家長可以帶著孩子一起讀包裝背後的化學名詞，「寶貝你看，這瓶背後寫了很多看不懂的字，那是『假裝』的草莓喔！」 「這瓶雖然有加真的可可粉，但因為有糖，我們今天只喝一杯好嗎？」

曾建銘強調，白開水與鮮乳永遠是首選。但若生活需要一點甜，家長應秉持天然成分優先的原則，與其死守教條而妥協於人工色素與香料，不如用科學的眼光，幫孩子挑選相對天然的快樂。

