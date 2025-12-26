不是巧合！彰化縣長選舉33年數據攤開 沒過5成都危險
〔記者張聰秋／彰化報導〕以農業與傳統產業為主的彰化縣，是全台唯一百萬人口大縣，政治版圖雖然呈現藍大於綠的結構，但因每次總統大選的選情走向多與全國結果吻合，被冠上「得彰化得天下」的「搖擺州」封號。而在縣長大選中，即使多黨多人競爭，最終仍回歸綠藍對決，中間選民的動向則成為左右勝負的關鍵。
根據中央選舉委員會選舉資料庫統計，自1989年(第11屆)至2022年(第19屆)的9屆縣長選舉中，彰化縣長當選人的得票率最低為49.17%(2001年民進黨翁金珠)，最高則衝至56.75%(2022年國民黨王惠美)。數據顯示，若候選人得票率未能跨過50%門檻，勝負往往在伯仲之間，通常需穩定拿到53%至54%以上才屬安全區。
回顧過去33年來的9屆縣長選舉，國民黨共有3人做了6屆、民進黨則有3人做了3屆。即便藍營勝選都拿到近半甚至過半的得票率，但民進黨往往都在大環境有利時突圍成功，打破政治版圖的限制。
例如1989年「芬園事件」，當時芬園鄉發生賄選疑雲，警調介入及傳聞嚴重衝擊選情，民進黨周清玉在抓賄氛圍中，以不到1%的微幅差距險勝國民黨施松輝，實現彰化首度政黨輪替。2001年翁金珠2度挑戰縣長大位，當時正值2000年總統大選首次政黨輪替後1年，「換黨做看看」的社會氛圍延燒到地方，帶動選情變天。2014年則在太陽花學運後，反服貿浪潮助攻民進黨，魏明谷以53.71%得票率擊敗林滄敏，讓民進黨再度執政。
不願具名的政壇人士指出，民進黨在彰化勝選的共同點，在於當年整體局勢必須站在綠營這一邊。如果碰上強勁對手，大環境又不利，挑戰失利機率相對高，好比說，1997年翁金珠挑戰尋求連任的阮剛猛、2022年黃秀芳挑戰王惠美皆慘遭滑鐵盧，突顯出若無大環境助攻，挑戰現任者的難度極高。
