不是巧合？菲律賓強震完「下個換台灣」 郭鎧紋曝驚人數據

菲律賓民答那峨島（Mindanao）南部區域8日上午發生規模7.8強震，至今已造成15死、逾200人受傷；地震專家郭鎧紋表示，當地距離台灣約1600公里，以主流地質學觀點來看，就算產生應力轉移也很難影響到台灣，但1900年至今為止，當民答那峨島南部發生規模7以上的強震後，曾有13次記錄顯示下一個規模7以上強震會跳到台灣地區，包括1999年的921大地震就是其中之一。

郭鎧紋表示，菲律賓海板塊的形狀類似一個菱形，台灣在接近最西端，菲律賓民答那峨島則是在最南端，雙方剛好位於菲律賓海板塊的同一側，不過雙方距離約1600公里左右，其實非常的遠。

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郭鎧紋查閱美國地質調查所USGS資料庫後分析，若將台灣至民答那峨島南部分為3個區域，第1是呂宋島以北的台灣地區，第2是呂宋島至民答那峨島以北，最後是民答那峨島以南，而當民答那峨島以南發生規模7以上地震後，下一起規模7以上的地震，有46％的案例同樣會發生於民答那峨島以南，28％會發生於呂宋島至民答那峨島以北，最後26％（13案）則會直接跳到台灣地區。

郭鎧紋指出，這13案包括台灣史上死傷最嚴重的幾起地震，包括3000多死的1935年新竹台中烈震，逾2400死的1999年921大地震，及逾1000人死亡的1906年嘉義梅山地震等，前一起規模7以上強震，剛好都發生於民答那峨島周邊，最近一次則是2024年的0403花蓮大地震。

郭鎧紋強調，雖然地震可能會對斷層產生應力轉移，但因為台灣與民答那峨島距離太過遙遠，以目前主流地質學觀點來說，應該是不會造成影響，但畢竟這26％案例確實存在，他因此整理了相關數據，希望民眾多加注意。

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