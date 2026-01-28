不是年底？美駐中大使：川普邀習近平8月至9月訪美

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。美聯社



美國總統川普多次表示自己將在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平再度碰面。美國駐中大使龐德偉昨日（1/27）透露，習近平已邀請川普4月訪中，川普則回邀習近平於8月至9月間訪美，並指美中在多個領域的互動已有所改善。

川普和習近平去年10月30日在南韓釜山會晤，雙方達成為期一年的關稅停火貿易協議，美國降低芬太尼（Fentanyl）關稅，中國則承諾購買美國農產品，並暫停稀土出口管制新規。

龐德偉（David Perdue）27日在香港出席會議期間接受彭博採訪時指出，美中雙方已大致落實去年在釜山會晤中達成的多項共識，涵蓋芬太尼問題及大豆採購等具體領域，顯示兩國在務實合作方面取得實質進展。

廣告 廣告

龐德偉透露，中方已履行大豆採購承諾，兩國執法部門在打擊芬太尼問題上的合作亦日趨緊密，甚至首次在中國境內展開聯合行動。他形容，相關合作反映出雙方在安全與經貿層面建立起更具操作性的溝通機制。

談及整體雙邊關係發展，龐德偉表示，中美在多個領域的互動已有所改善，氣氛較以往緩和。他認為，高層頻繁互動有助穩定關係，也為後續合作創造空間，透露習近平已邀請川普4月訪中，川普也回邀習近平於8月至9月間訪美。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）22日曾表示，美中美關係已達到非常好的平衡，川普和習近平今年有望會面4次。川普同日被問及「川習會」議題時回說，他4月會去中國訪問，而習近平將於今年底訪美，強調中國採購美國農產品讓他和習近平的關係「非常棒」。

中央社另引述香港英文媒體《南華早報》報導，消息人士透露，龐德偉表示，在川普預計4月訪中之前，美中貿易談判代表已就一系列協議取得重大進展，其中包括一項涉及波音公司的交易。外媒此前報導，波音正在與中國買家洽談出售多達500架飛機。

更多太報報導

川普說4月訪中 中國外交部：沒有可提供訊息

今年會有幾次「川習會」？川普：我4月去、他年底來

怕再打貿易戰？中國悄悄履約 連3月狂買1200萬噸美國大豆