不是年底？美駐中大使：川普邀習近平8月至9月訪美

美國總統川普多次表示自己將在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平再度碰面。美國駐中大使龐德偉昨天透露，習近平已邀請川普4月訪中，川普則回邀習近平於8月至9月間訪美，並指美中在多個領域的互動已有所改善。

根據彭博社（Bloomberg）報導，龐德偉於27日在香港接受專訪時揭露上述安排，中美雙方已大致落實去年在釜山會晤時達成的多項共識，涵蓋芬太尼防制與大豆採購等具體領域，顯示務實合作已取得實質進展。

龐德偉透露，中方已履行其大豆採購承諾，雙方在打擊芬太尼方面的執法合作也持續升溫，甚至在中國境內展開史上首次聯合行動，這顯示雙方在安全與貿易議題上，已建立起更具操作性的溝通機制。

在整體雙邊關係方面，龐德偉指出，中美在多個層面的互動皆有所改善，整體氛圍較過去更為緩和。他認為，頻繁的高層互動有助於穩定雙邊關係，並為進一步合作創造空間。

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日也表示，目前中美關係處於「非常良好的平衡」狀態，並透露川普與習近平今年可能在不同場合會面多達四次。川普本人則於1月22日表示，習近平計畫於2026年底前訪問美國。

