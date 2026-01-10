不是床也不是早餐！日本旅客來台住飯店「最在意1事」 沒有會直接崩潰

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

不少人以為外國旅客選飯店，最在意的是價格、早餐或房間漂不漂亮，但對許多來台旅遊的日本人來說，真正能讓他們「開心到想跳舞」的，只是一個不起眼的小細節。定居在台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」點出，日本旅客入住台灣飯店時最在意的「關鍵設備」，意外引發網友討論。

對許多來台旅遊的日本人來說，真正能讓他們「開心到想跳舞」的，只是一個不起眼的小細節（示意圖／unsplash）

日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文，對日本人而言，去台灣旅遊房間夠不夠大、早餐豐不豐盛、甚至季節是不是旅遊旺季，其實都不是第一順位。他指出，真正影響日本旅客住宿體驗的是「冷氣遙控器上有沒有暖氣功能」。

日本人的歐吉桑解釋，日本多數飯店的空調幾乎都具備冷暖功能，因此不少日本人理所當然認為，飯店一定能開暖氣。加上許多日本人對台灣的印象停留在「一年四季都很熱」，來台時只帶了薄外套或短袖衣物，結果入住飯店後發現，房間冷氣只有冷房功能，「他們就開始瘋掉」，瞬間陷入崩潰狀態。

他也笑說，這樣的情況並非道聽塗說，而是自己親身經歷過，「我也有一樣的經驗，哈哈」，讓他對日本旅客的反應相當能感同身受。

貼文曝光後，引來不少網友留言，「台灣旅館都只有冷氣，昨晚被老婆搶走棉被以後凍到睡不著，跑去跟櫃台多要一個棉被還要多收錢」、「台灣平地冬天太短，而且想省錢的人多，幾乎沒人裝暖氣」不過也有網友表示，「我去日本旅遊時，反而最不習慣的就是旅館暖氣，很多日本旅館暖氣太熱了」、「我冬天去日本，好幾次早上醒來發現喉嚨超痛，一直以為是感冒，後來發現是暖氣造成太乾燥了」。

