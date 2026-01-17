不是心臟病、中風！30歲女爽吃大餐竟猝死 喪命原因令人警惕

一名30歲女患者三酸甘油酯過高卻擅自停藥，在聚餐吃完油膩大餐後，因急性胰臟炎而喪命。（示意圖，photoAC）

冷天大啖美食雖然過癮，卻可能暗藏猝死危機。一名30歲女性和朋友聚餐後，半夜突然腹痛如絞送急診，診斷為急性胰臟炎。儘管醫師全力搶救，她仍在2天後宣告不治。事後化驗發現，她的三酸甘油酯數值竟然衝破4000mg/dL，足足高出正常值近30倍，令人惋惜。

三酸甘油酯飆升為何會害命？

據《中時新聞網》報導，肝膽腸胃科教授、安南醫院副院長許秉毅分享，這名30歲女患者體重約80多公斤，雖然知道自己有三酸甘油酯超高的高血脂問題，卻私自停藥。當晚吃完油膩大餐後，血液中的三酸甘油酯瞬間飆升，體內產生的游離脂肪酸產生劇烈毒性，引發急性胰臟炎。

入院後一天器官衰竭

患者當初主訴睡到一半腹部劇痛，雖然沒有膽結石或酗酒習慣，卻有高血脂病史且自行停藥。入院後短短1天，她就出現呼吸急促與腎功能惡化，隨即轉入加護病房插管、休克，最終隔天仍宣告不治。

如何降低三酸甘油酯？

事實上，三酸甘油酯只要超過1000mg/dL，發病風險就會激增。要改善高血脂，首要任務是控制體重，減重5%至10%就能看到明顯進步，運動與藥物治療更是不可或缺。如果長期放任血脂超標，除了胰臟壞死，還可能導致心臟病與脂肪肝等慢性威脅。

廣告 廣告

這名年輕女性在花樣年華就撒手人寰，給了大眾一個慘痛教訓，許秉毅語重心長提醒一旦三酸甘油酯濃度超過500mg/dL，絕對不能猶豫，必須立刻就醫治療，千萬別拿生命開玩笑，乖乖聽醫囑吃藥，才不會讓一頓大餐變成人生最後的晚餐。

更多鏡週刊報導

曹西平驚傳家中驟逝！曾倒地昏迷3天怕孤獨死 醫曝4大猝死預兆

冬天泡湯會提高猝死風險！ 醫師曝5種最危險行為

宵夜族小心！40歲男長期吃一熱門宵夜 起床「胸口像被壓住」險猝死