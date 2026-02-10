不是怕便宜、是怕被監控？中國電動車引爆加拿大國安警報

記者鍾釗榛／綜合報導

加拿大近日與中國簽署協議，開放中國電動車進口，消息一出立刻在國會掀起軒然大波。多名議員與安全專家警告，這不只是貿易問題，而是牽涉到國安層級的風險，甚至形容中國電動車可能成為「在路上跑的間諜設備」。

中國電動車牽涉到加拿大國安層級的風險。（翻攝XIAOMI網站）

議員直言：是監控工具

加拿大眾議院事務委員會日前召開聽證會，魁人政團議員諾曼丁直言，中國電動車具備錄音、定位與影像功能，若被濫用，等同隨時蒐集民眾通話與行蹤。面對質疑，公共安全部長阿南達桑加里僅回應，政府會確保車輛「不具備回傳資訊到中國的能力」，但未說明具體作法。

廣告 廣告

省長、情報圈同步示警

安大略省長福特更早已公開批評中國電動車是「間諜車」，直言自己不信任車內系統。加拿大安全情報局退休官員也指出，連網電動車不只會蒐集車內資料，還可能成為駭客入侵通訊與能源基礎設施的入口，風險並非假設，而是「非常現實」。

企業配合法律疑慮難解

網路安全專家進一步點出關鍵，中國法律要求企業必須配合國家安全機構，只要北京想監控特定對象，技術上完全做得到。這讓外界質疑，即便加拿大設下技術限制，是否真能防堵資料外流，仍是一大問號。

政府立場轉彎 引發更大不安

更讓議員不滿的是，加拿大總理卡尼去年才將中國列為最大外國干預威脅，今年卻訪中簽署多項合作協議，甚至包含司法合作。情報首長則明確點名，中國仍是干預加拿大的主要外國勢力之一，讓整起事件爭議持續延燒。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／增程式電動車不是新東西 福特30年前就做過

美製車「零關稅」時代來了？台灣車市迎千億級大洗牌

怎能不愛車／拿下F1第十冠後 麥拉倫做了一件車迷一定懂的事

前蘋果首席設計師操刀 這輛法拉利一坐進去就不想下車

