不是情傷！王祖賢曝息影原因 坦言曾陷憂鬱低潮

有「永遠的玉女」稱號的藝人王祖賢，是許多人心目中的女神，但她在2004年演出電影《美麗上海》後宣布息影，隱居加拿大溫哥華。日前她以嘉賓身分出席美國矽谷一場中醫論壇，吐露自己的息影原因。

王祖賢有「永遠的玉女」之稱。圖／翻攝自微博

王祖賢在《美麗上海》後選擇淡出演藝圈，當時年僅37歲，仍相當年輕，因此息影原因多年來眾說紛紜，外界普遍猜測與感情因素有關，名導演王晶也曾爆料，指男方長輩的一句重話讓她心灰意冷。

廣告 廣告

不過，王祖賢日前在矽谷中醫論壇中擔任演講嘉賓時坦言，自己其實是被動踏入演藝圈，也始終不習慣日夜顛倒、作息混亂的生活。她表示，選擇在狀態最好的時候退下來，「留給大家美好的回憶就夠了」。

王祖賢演講時透露息影原因。圖／翻攝自微博

王祖賢也提到，息影退休後一度感到困惑，「為什麼大家都認識我，我卻不認識大家」，對自身身分產生迷惘，甚至因此罹患憂鬱症。王祖賢指出是後來接觸修佛與中醫，才逐漸找回內心的平靜與生活重心。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

事業第二春！？ 網傳影片王祖賢宣布在加拿大開艾灸館

聚餐照曝光！57歲王祖賢中秋現身台中 網見合照狂喊女神

女神來拜年！王祖賢素顏美若天仙 林青霞同框資深影后賀新年