不是情傷！王祖賢高峰引退 原因密藏22年首度鬆口

王祖賢出席中醫論壇時，首度鬆口當年息影的真正原因。翻攝自王祖賢臉書



影星王祖賢2004年演出電影《美麗上海》後，於年僅37歲時突然息影，之後就隱居加拿大溫哥華，引起外界瘋傳疑和前男友、資深歌手齊秦有關，認為她是因「情傷退圈」。4日她現身美國矽谷的中醫演講，並擔任嘉賓演講，首度公開回應她在演藝事業巔峰時期選擇引退的原因。

王祖賢4日現身美國矽谷中醫論壇，並擔任嘉賓演講時，首度鬆口回應當年在顛峰之際退出演藝圈的真正原因，表示「留給大家一個美好的回憶就夠了」，間接否認了當初外界瘋傳「情傷退圈」說法。

王祖賢坦言，當年她因被動入行而踏入演藝圈，其實並不喜歡這種日夜顛倒、作息混亂的生活，退圈後曾因身分認同問題而罹患憂鬱症，經過修佛和中醫的調理，才逐漸找回內心的平靜。對於引退決定，王祖賢坦言是自己的選擇，跟感情因素無關。

王祖賢提到，離開娛樂圈後，她開始重新探索自我，尋找內心的真實狀態，並強調自己的前半生奮鬥、探索與迷惘，因此現在很重視心靈平靜，對於未來的生活有了新的方向，將更加重視心靈的平靜和身體健康。

