不是惡作劇！ YouBike座墊反轉官方解答「通關密語」

YouBike租賃站內，有部分單車座墊被反轉180度，官方說明這通常代表車輛可能故障、正等待維修。（圖／報系資料照）

隨著公共自行車系統在各縣市持續擴建，使用YouBike作為日常通勤與短程代步的民眾愈來愈多。不過，不少人到租賃站取車時，常會發現部分YouBike的座墊被反轉180度，外觀看起來與其他車輛明顯不同，也因此引發不少疑問，究竟是遭人惡作劇，還是另有用途。

對此，YouBike官方近日透過社群平台發文解釋，座墊被反轉的車輛，多半代表該車可能出現異常狀況，正等待後續檢修處理，並非刻意破壞或隨意翻轉，而是提醒其他使用者暫時不要租借的辨識方式。官方也形容，這其實是YouBiker之間「不可不知的通關密語」。

官方貼文曝光後，引起大量網友討論。有民眾分享自身經驗，表示過去不清楚座墊反轉的含意，曾直接把座墊轉回正常位置後騎走，結果在騎乘途中才發現車輛落鏈，或煞車過於鬆動，只能一路緩慢把車騎回家。也有網友指出，曾遇過多輛車煞車狀況不佳，實際騎乘時相當危險。

此外，也有部分民眾反映，曾在租賃站看過整排單車的座墊都被反轉，懷疑有人刻意為之，目的是讓自己每次到站時都能確保有車可借。相關情況也引發網友對公共使用禮儀的討論。

針對故障車輛的處理方式，YouBike官方說明，若使用者在租賃站發現車況異常，可先將座墊高度調至最低，再反轉180度，接著透過官方APP進行維修通報，或直接致電客服反映，系統接獲通知後，便會派遣維修人員前往處理。

官方也再次提醒，為了自身與他人安全，民眾租借YouBike前，應多留意車輛外觀與狀態，若發現座墊被反轉，建議改租其他車輛，避免因車況不佳而發生意外。

