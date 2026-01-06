不是想進就能進！武陵農場櫻花季「情人節前一天」啟動交管 總量管制6千人「四大疏運措施登場」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部今日宣布，每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年度櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。櫻花季期間，總量管制每日入場6千人，同時公路局協調各單位啟動「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

公路局呼籲，多加利用公共運輸接駁專車至武陵農場賞櫻。（圖／公路局）

公路局指出，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。

廣告 廣告

住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客則需透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

公路局提醒，花季期間從台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；且台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

公路局指出，台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

公路局說明，公共運輸接駁部分，武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃「臺北轉運站－武陵農場」、「臺北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線。由由國光客運及泰樂客運提供接駁服務，公路局呼籲，多加利用公共運輸接駁專車至武陵農場賞櫻。



更多FTNN新聞網報導

中橫南山村米摩登路段坍方搶通！1330起採管制通行 夜間封閉時間曝

公路局宣導「路口停讓」掌握流量密碼！出動台鋼雄鷹啦啦隊 還找吳復連、吳念庭父子代言

下雪了？清晨僅0.2度！武陵農場「冰晶簾仙境」太夢幻

