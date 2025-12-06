不是愛吃肉、甜食！4種人最容易被蚊子咬 4招有效防蚊

夏天蚊子好多常常被咬！有傳言愛吃肉、甜品、奶類製品的人更易被蚊咬；進食洋蔥、大蒜、韭菜等味道濃烈的食物則能防蚊，到底傳言是否屬實？

常吃肉、甜品會變酸性體質易被蚊子咬？

「吃肉會讓身體變酸性體質，因此容易被蚊子咬。」衛生福利部食品藥物管理署曾說，這是沒有科學根據的說法。香港營養師學會認可的營養師謝施敏也表示，網上亦流傳，除了肉類，吃甜品、奶類製品也會令體質變酸，但此說法同樣不成立。因為人體有調節機制平衡血液的酸鹼度，以維持各個器官正常運作，而飲食並不能改變血液的酸鹼度，因此「招蚊食物」的說法並不可信。

廣告 廣告

看更多：浴廁小黑蟲怎消滅？巴下去好嗎？免殺蟲劑、漂白水！1招輕鬆除廁所蟲



蔥蒜食物多吃可防蚊？

除了「招蚊食物」，也有「防蚊食物」的說法，例如蔥屬植物，味道比較濃烈並具有刺激性，會有助驅蚊蟲。謝施敏直言，即使長期大量進食，人體也未必能自然散發這些食物的氣味，因此「防蚊食物」的效果同樣存疑。

看更多：丁香加醋讓蚊子都滅亡？ 中醫教「丁香加1物」蚊子、小黑蚊都絕跡



蚊子最愛4種人

容易被蚊子咬的人大多有以下原因：穿深色衣服、噴香水、血型、體溫、二氧化碳和體味。謝施敏亦表示，蚊子偏愛高體溫和濃郁的二氧化碳，因此體溫較高，散熱速度較快，更容易吸引蚊子。例如：

運動員。 兒童。 多汗。 肥胖人士。

有些人天生不吸引蚊子咬？

食藥署也曾分享研究，發現人體皮膚上的豐富的游離脂肪酸，在細菌代謝下，會產生許多不同氣味羧酸，而羧酸的豐富程度和對蚊子的吸引力息息相關，不吸引蚊子的人很有可能天生就散發著「防蚊氣味」，與進食習慣並沒有直接關係！

若想預防蚊子叮咬，可以定時塗抹防蚊液、穿上長袖衫褲、用上防蚊用具如蚊帳、蚊香等，比進食「防蚊食物」，應該更為有效吧！

看更多：超多網友、專家證實有效！睡覺有蚊子嗡嗡叫？快播滅蚊神曲震暈蚊子

更多內容：行路｜日行一萬步傷身？醫師建議黃金健步法行20分鐘仲長壽

文章授權/轉載自《香港01》

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

「這東西」才是隱藏款血管殺手！修復血管健康有2關鍵策略

「痰液堆積」恐阻塞呼吸道！醫揭4大預防關鍵 讓呼吸道更清爽

喝大骨湯能補鈣？骨科醫師破解補鈣迷思 有效補鈣從3招下手



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章