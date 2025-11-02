不是感冒！「單側鼻塞+耳悶耳鳴」恐是鼻咽癌 醫：出現2症狀快就醫

擔心鼻腔出現的異常症狀可能與鼻咽癌有關嗎？對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師詳細說明鼻咽癌的4大早期前兆，讓你對這個疾病的警示信號有完整的認識！

1、單側鼻塞伴隨血絲分泌物

這是鼻咽癌常見的早期症狀之一！許多患者會發現單側鼻腔持續性阻塞，且伴隨著帶血絲的鼻涕或痰液。與一般感冒不同的是，這種鼻塞症狀不會隨著時間自行改善，反而可能逐漸加重。特別是當你發現鼻涕中反覆出現血絲，尤其是早晨起床時從口中咳出帶血的痰液，就需要特別留意了。

2、頸部淋巴結腫大且無痛感

鼻咽癌細胞容易透過淋巴系統擴散，因此頸部淋巴結腫大是另一個重要警訊！這些腫大的淋巴結通常出現在耳朵下方、頸部兩側，摸起來硬且不會痛，也不會隨著抗生素治療而縮小。如果發現頸部有不明硬塊持續超過兩週沒有消退，建議立即就醫檢查。

3、聽力下降和耳鳴症狀

由於鼻咽部位置接近耳咽管開口，腫瘤可能會壓迫或阻塞耳咽管，導致中耳積水！患者會感到耳朵悶脹、聽力下降，就像搭飛機時耳朵被堵住的感覺。同時可能伴隨持續性耳鳴、耳痛等症狀。這種症狀常被誤認為是一般的中耳炎，但與感染性中耳炎不同的是，它不會因為抗生素治療而改善。

4、頭痛和面部麻木感

當腫瘤逐漸增大並侵犯周圍組織時，可能會壓迫三叉神經，導致臉部麻木、疼痛，特別是上頜、牙齦區域的異常感覺。患者也可能出現持續性頭痛，尤其是後腦勺、太陽穴區域的疼痛。更進一步的症狀包括複視（看東西出現雙影）、眼球活動受限等，這些都是腫瘤侵犯顱底結構的表現。

什麼時候應該立即就醫？

如果你同時出現以上2個或以上的症狀，特別是症狀持續超過兩週沒有改善，就應該儘快到耳鼻喉科進行詳細檢查！鼻咽癌在台灣屬於相對常見的癌症，尤其好發於40-60歲的男性，有家族史或長期接觸醃製食品、EB病毒感染史的人群風險更高。早期發現、早期治療，鼻咽癌的5年存活率可高達90%以上。

