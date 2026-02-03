不是感情變淡！冬天總是沒「性」致？醫曝3關鍵常被忽略：補過頭更要命

記者簡浩正／台北報導

冬天沒勁？不少人發現下班後只想休息、身體偏冷，與伴侶也「性」致缺缺。（示意圖／翻攝自Pixabay）

冬天讓人懶洋洋？不少人發現下班後只想休息、身體偏冷，與伴侶也「性」致缺缺，甚至誤以為是感情出了問題。TENGA觀察到，這類現象在冬季相當常見，攜手中醫師余雅雯解析季節變化如何影響性慾外，更推出「超級杯」等兩款新產品陪伴消費者迎接新年。醫師指出，冬季性慾起伏多半源自身體在季節轉換下的自然調整，並進一步點出冬季養性三大關鍵，同時推出新年「性」運食譜，協助大眾在新年期間調整生活節奏，找回更穩定的親密狀態。

余雅雯表示，在中醫觀點中，適度且規律的性生活有助於內分泌平衡，換言之，性生活不僅能增進伴侶間的親密感，也是養生的一環。她說，影響性慾的因素相當多元，除病理性因素外，非病理性的環境與生活型態同樣關鍵，其中「季節變化」正是經常被忽略的重要因素。

她指出，冬季屬於「冬藏」的時節，人體能量會自然向內收斂，對應掌管精氣、生殖與性功能的「腎」。當身體進入保存能量的狀態，活動力與外放慾望本就會下降；若同時伴隨熬夜、壓力過大或飲食失衡，更容易提早進入「省電模式」，不僅疲勞感加重，性慾與情緒狀態也會同步受到影響。

針對冬天常見的親密困擾，余雅雯整理出三個在門診中最實際、也最容易被忽略的調整方向，提醒大眾從日常生活著手，重新找回身體節奏。

關鍵一：作息穩定存體力 關鍵時刻才給力

余雅雯指出，冬天最忌諱硬撐，許多性慾下降的患者都有長期熬夜、作息不穩的情況。穩定睡眠、提早休息，其實就是為性健康累積能量的關鍵基礎。

關鍵二：身暖心不寒 親密自點燃

臨床上常見手腳冰冷、腹部與腰部受寒的狀況，當身體長期處於寒冷狀態，自然會降低活動與親密意願。做好保暖，有助於循環與放鬆，也讓親密互動更容易發生。

關鍵三：日常聰明吃 長效養體質

她說，冬天並非不能補，而是避免過油、過辣或補過頭，反而增加身體負擔。溫和、穩定、日常可執行的飲食方式，才是長期可行的調整策略。

TENGA攜手中醫師推出新年「性」運食譜，以溫和飲食穩定能量、放鬆身心。（圖／業者提供）

另，食補不是補越多越好。余雅雯指出，只要脾腎營養充足、經絡保持暢通，血液循環自然順暢，荷爾蒙也能正常釋放，親密感與身體感受便更容易回到穩定狀態。她建議民眾可挑選日常易取得、性質溫和的食材，協助放鬆身心：包括以雞肉、山藥與枸杞為主的山藥枸杞雞湯，溫補腎氣、減少疲勞感；以糙米搭配黑芝麻製成的黑芝麻糙米飯；以及以桂圓與紅棗沖泡的桂圓紅棗茶，溫和補氣血、放鬆情緒，提升親密時的身體感受。

