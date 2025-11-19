「不是我的寶寶！」南韓媽媽驚覺被調包 護理之家退費道歉：免費做親子鑑定

南韓清州一家產後護理之家日前爆發了一起荒唐的嬰兒調包事件。（pexels提供）

南韓清州一家產後護理之家日前爆發了一起荒唐的嬰兒調包事件，讓一位母親憤怒不已，並導致了後續的親子鑑定。這起事件不僅突顯了護理之家的管理漏洞，也引發了公眾對新生兒照護安全的深切擔憂。

產婦如何發現自己的寶寶被調包？

《韓聯社》報導，這起事件發生在今年8月31日上午，當時入住該中心的產婦A，透過手機上的嬰兒監控系統查看自己剛出生8天的孩子。令她震驚的是，螢幕上的新生兒長相與自己的寶寶差異過大。A媽媽抱持著強烈的不安立即前往新生兒室確認，結果被告知一個荒謬的事實：她的寶寶與另一位產婦的嬰兒短暫地被調包了。

廣告 廣告

更讓A媽媽無法接受的是，她的孩子在此期間被帶到另一位產婦房內，並接受了母乳餵養。A媽媽回憶當時情景時表示，至今仍心有餘悸，並痛訴在應當給予寶寶大量關愛的關鍵期，自己和丈夫都受到了巨大的精神衝擊。

護理之家失誤原因歸咎於何處？

事後，該產後護理之家承認了管理上的嚴重失誤，並解釋調包事件發生在當日上午8點到9點左右，員工在進行換尿布和衛生處理時，嬰兒包巾上的名牌不慎脫落。員工在重新貼回名牌的過程中發生了錯認。

護理之家強調，雖然短暫發生了嬰兒錯認，但由於每個新生兒腳踝上都繫有寫有身份資訊的腳環，因此保證孩子最終絕對不會被換錯。為了平息事件，護理之家已對涉事員工進行了嚴厲警告，並立即實施了再發防止措施，包括取消使用容易脫落的名牌，改為完全依賴腳環識別標籤來核對嬰兒身份。

母親為何還需要進行親子鑑定？

儘管護理之家提供了「若因攝取母乳發生問題將負全責」的切結書，並展現了最大的誠意，全額退還A媽媽的護理費用，並支付了親子鑑定的所有開支，但A夫婦對該機構的新生兒管理系統已完全失去信任。

A媽媽坦言，若非自己及時發現，無法想像調包會持續多久，因此在退所後仍堅持進行了親子鑑定，只為求得心安。此事件也引起了官方關注，A夫婦向管轄的保健所提出了民怨。然而，保健所的最終回覆是，根據相關法律，此事件並不構成行政處分的對象，最終僅對護理之家採取了行政指導措施。這也讓社會開始反思，對於涉及新生兒安全的重大疏失，現行的行政處罰是否足夠嚴謹。

更多鏡週刊報導

劉品言生了！女兒臉圓鼻高腿長長「衝著漂亮來的」 連晨翔反應曝光

鄭麗文、黃國昌今會面 侯友宜潑冷水：若合作只是表象意義不大