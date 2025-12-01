不是戴頭上？GoShare網帽「正確用法」瘋傳 官方也認證 機車族震驚

生活中心／綜合報導

GoShare的拋棄式安全帽頭套到底該怎麼戴？有網友分享「正確戴法」讓一票機車族直呼：「長知識了！」。（圖／GoShare提供）

共享機車盛行，其中 GoShare 24 小時隨借隨還、車量又多，成為不少人通勤、跑腿的神隊友。為了衛生考量，車廂內都會放拋棄式安全帽頭套，但常有人騎完車後把頭套「頂在頭上」走來走去，畫面變得相當吸睛。沒想到近日一名機車族意外發現，原來頭套根本不是用來戴在頭上的，而是應該「套在安全帽上」！讓一票網友瞬間震驚：長知識了！

過去大家幾乎都習慣把頭套直接戴在頭上，避免頭髮接觸共用安全帽。但一名女網友近日在 Threads 上分享影片，表示男友告訴她一個「震撼教育」：GoShare 的頭套正確使用方式，是整個包住安全帽外層，而不是像浴帽那樣套在自己頭上。

影片中，男子拿出白色網狀頭套，熟練地把整頂安全帽包起來，帽型完整又不壓髮。她還補充，只要把頭套扣在安全帽外部的扣子上，就不怕鬆脫滑走；而且最重要的是「脫下來時不會像個傻子頭上戴著網帽」。

這段影片一曝光瞬間爆紅，目前累積破 230 萬次觀看、4.8 萬讚，網友紛紛留言：「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝妳！」、「到底誰一開始說要戴在頭上的啦？」、「請 GoShare 把這列入官方教學，拜託！」、「我戴在頭上戴了好幾年…現在才知道用法？」、「這篇根本 2025 必讀教材。」甚至連 GoShare 官方也被震出來留言：「賓果，你真聰明！」網友馬上敲碗要求「強烈建議加入新手教學」，GoShare 小編也幽默回應：「好好好，我謹記在心，等等我。」看得出連官方都認證這個「正確戴法」。

