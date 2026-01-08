不是所有水果都能放熟！農糧署曝「後熟秘密」：這些別買生的

不少人會把還沒熟的水果和蘋果、香蕉放在一起，希望能快點熟，但其實不是所有水果都能這樣催熟。農糧署表示，能在採收後自行催熟的水果稱為「更年性水果」，像蘋果、香蕉、芒果和酪梨等都屬於這類；柑橘、葡萄、鳳梨及火龍果則是非更年性水果，和香蕉或蘋果擺在一起，也不會更成熟，因此必須等在樹上完全熟了才能摘下來吃。

農糧署日前在臉書粉專「鮮享農YA 」上發文分享，有民眾發現，某些水果放在一起很快就熟，但有些水果不管怎麼放，仍是「硬梆梆」，其實這與水果的「後熟特性」有關。

農糧署說明，部分水果屬於「更年性水果」，採收後會自行產生大量乙烯，加速成熟過程，例如香蕉、蘋果、柿子、西洋梨、芒果、木瓜、酪梨和水蜜桃，其中香蕉和蘋果能釋放較多的乙烯，與其他更年性水果密封放在一起，可累積乙烯，讓水果提早成熟。

至於屬於非更年性的水果，後熟速度有其獨特步調，幾乎不受乙烯影響，必須在樹上完全成熟後才能採收，例如柑橘、葡萄、蓮霧、火龍果和鳳梨，由於這類的水果採收後下來後，就不會後熟，即使與蘋果或香蕉放在一起，也無法更成熟。

