不是所有脂肪都要甩掉？醫揪「米色脂肪」燃燒熱量：做1事就能轉換

談到脂肪，多數人關注的是「量」，例如體脂肪率或外觀上的肥胖程度。然而，脂肪的「類型」同樣會影響健康，當人體攝取過多熱量時，能量會以白色脂肪的形式儲存，而運動能促使白色脂肪轉化為米色脂肪。因此，從現在開始動起來，讓脂肪燃起來，就能讓身體代謝更順暢。







脂肪品質決定能量轉換效率



聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，脂肪是人體供應能量的重要來源，脂肪品質更是維持代謝平衡的重要關鍵，若品質不佳，可能引發胰島素阻抗、血糖波動，進而增加糖尿病等慢性疾病的風險。

廣告 廣告

脂肪依功能可分為3種類型：

白色脂肪（White adipose tissue，WAT）： 透過食物攝取而增加，主要功能為儲存能量，不會自動燃燒，過量易造成氧化壓力與慢性發炎。

棕色脂肪（Brown adipose tissue，BAT）： 量的多寡與先天基因有關，能快速燃燒能量、產生熱能，是代謝效率極高的脂肪。

米色脂肪（Beige adipose tissue）：介於白色與棕色脂肪之間，可由白色脂肪透過運動轉化而成，平時能儲存能量，必要時能燃燒熱量，是可被「喚醒」的脂肪。

施奕仲提及，當人體攝取過多熱量時，能量會以白色脂肪的形式儲存，而運動能促使白色脂肪轉化為米色脂肪，這一轉化相當關鍵，因為米色脂肪與棕色脂肪一樣具有立即燃燒產能的能力，當人在血糖偏低時，米色脂肪能開啟燃燒模式，釋放能量以維持身體穩定。





運動打開脂肪細胞的自燃力



施奕仲指出，運動不只可消耗多餘的熱量，更是促進白色脂肪褐化成米色脂肪的關鍵因素，不同類型的運動，對脂肪品質與身體代謝有不同的功能：

有氧運動： 例如健走、游泳、騎單車，可提升心率與熱量消耗，促進白色脂肪轉為米色脂肪，增強燃脂能力。

肌力訓練： 例如阻力訓練、重量訓練，可增加肌肉量、提升基礎代謝率，減少白色脂肪囤積，進一步活化棕色脂肪，增加能量利用效率。

間歇訓練：透過短時間的高強度運動，同時啟動多重代謝路徑，加速脂肪轉換與能量利用。

過量的白色脂肪會增加身體的氧化壓力與慢性發炎，引發各式各樣的代謝性疾病、心血管問題，也增加免疫失調、賀爾蒙混亂，甚至各種癌症的發生風險。結合不同運動類型，可提升代謝效率，減少白色脂肪囤積，增加米色脂肪比例，使脂肪細胞開啟燃燒特性，能量轉換更穩定。





規律運動能改善脂肪品質



近年台灣盛行超慢跑、馬拉松等運動，不少民眾將培養運動習慣視為個人挑戰，但以健康為目的的運動，應該著重於適量與規律，且要持之以恆。唯有透過規律運動，才能改變白色脂肪細胞，讓脂肪即時供應身體能量，穩定血糖波動。

沒有運動習慣怎麼辦？施奕仲建議，民眾可以先從「找到喜歡且能持續的項目」開始，例如：從YouTube挑選簡易的居家運動，每天花10～15分鐘練習，漸進式建立運動習慣；當身體逐漸適應後，逐步提升運動強度與訓練時間，若能找到志同道合的運動朋友，更是能持續運動的關鍵因素。

施奕仲呼籲，只要持之以恆地運動，白色脂肪就會逐漸「褐化」，米色脂肪比例也會隨之提升。從現在開始動起來，讓脂肪燃起來、代謝更順暢，健康能量自然隨之而來。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

1星期減2公斤！超夯「睡前瑜伽燃脂法」5個動作：瘦身效果比慢跑好

四肢瘦肚子大，比全身胖更可怕！小心「7大壞習慣」堆積內臟脂肪



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不是所有脂肪都要甩掉？醫揪「米色脂肪」燃燒熱量：做1事就能轉換