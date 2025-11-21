不是所有英雄都披著披風 阿公卡路中幸有他們伸援

▲熱心民眾將站在路中的阿公背到路旁安全處報警求助。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名85歲陳姓老翁日前訪友返家途中，疑因體力不支打算抄近路橫越馬路，卻被卡在車流不斷的路中央，熱心民眾見險象環生，立刻上前連人帶拐杖將他背到路旁安全處並報警求助。員警擔心若讓陳翁自行步行返家，危險景象恐再度上演，便聯繫家屬到派出所接回，雖然陳翁因而生起悶氣，但家屬見老人家平安無恙，卻是充滿感激。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所所長許志弘、警員洪芝茜日前下午近3點執行巡邏勤務時，獲報東區雙十路與自由路口有民眾需要協助，隨即趕往現場。熱心民眾向警方表示，稍早看見一名老翁站在車水馬龍的路中央，看起來險象環生，讓人不禁替他捏了把冷汗，發現老翁疑似走不動後，便趕緊上前將他背到安全處並報警求助。

▲ 阿公疑似體力不支，在路中站了許久。

這名陳姓老翁笑著向警方表示，自己走到底就到家了，倘若真的走不動，也會攔計程車回家，因此婉拒員警欲將他帶回派出所休息的提議。雖然他身上有足夠的現金可支付車資，但考量其年事已高，行動又略顯吃力，員警擔心類似的危險情況再度發生，便耐心安撫半哄半勸，他這才同意搭上警車，先前往派出所由警方進一步協助。

儘管陳姓老翁提供了姓名與住址，但員警為求慎重，仍主動聯繫家屬說明狀況，家屬表示，父親經常獨自外出，當天也從監視器畫面看到他搭乘計程車離家，原以為只是日常行程，接到警方通知時著實嚇了一跳，立刻表示會親自到場接回父親，並請警方先代為照看。不久後，兒子與媳婦趕到派出所，老翁見到家人時臉上雖帶著幾分悶氣，但家屬見父親平安無恙卻滿懷感激，頻頻致謝。

▲ 阿公不願麻煩家人對員警生著悶氣，但家屬見父親平安無恙卻是滿懷感激。

警方呼籲，隨著超高齡化社會來臨，家中如有年長長輩，建議家屬平日多加留意其作息與外出動向，並可協助配戴愛心手鍊、隨身放置聯絡資訊或使用GPS定位設備，以備不時之需。警方也呼籲，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方，協助他們平安返家。（照片記者鄭瑞芳翻攝）